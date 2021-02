Arabii l-au dat afara pe Razvan Lucescu de la Al Hilal dupa ultimul meci din campionat

Arabii au anuntat despartirea de antrenorul roman intr-un comunicat de presa."Consiliul director al lui Al-Hilal, condus de domnul Fahad Bin Saad Bin Nafel, a decis sa incheie, de comun acord, intelegerea cu antrenorul Razvan Lucescu Ne exprimam recunostinta si aprecierea fata de Razvan si staff-ul sau, pentru toata munca depusa la club. Le dorim mult succes in carierele lor.S-a decis instalarea brazilianului Rogerio Micale, fostul antrenor al echipei U19 a clubului. El va pregati echipa in perioada urmatoare.", este comunicatul lui Al Hilal.Razvan Lucescu a castigat cu echipa saudita campionatul, cupa in Arabia Saudita si Liga Campionilor Asiei.Romanul lasa Al Hilal pe locul 3 in prima liga.CITESTE SI: