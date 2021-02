VIDEO EMOTIONANT Razvan Lucescu a plans la plecarea de la Al Hilal. Fotbalistii sai, in lacrimi

Seicii i-au pregatit o despartire speciala de echipa araba.La o zi dupa ce si-a reziliat contractul cu Al Hilal, tehnicianul roman a tinus un discurs in fata fostilor sai jucatori Cuvintele lui Razvan Lucescu i-a emotionat la cule pe unii fotbalisti, care au inceput sa planga.Chiar si tehnicianului i-au dat lacrimile.Razvan Lucescu a castigat campionatul, cupa in Arabia Saudita si Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal.Antrenorul roman lasa echipa araba pe locul 3 in prima liga.CITESTE SI: