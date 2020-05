Razvan Lucescu a refuzat o echipa de top din Europa

Ziare.

com

Lucescu a luat aceasta decizie deoarece isi doreste sa ramana la Al-Hilal, conform Calciomercato In aceste conditii, Fenerbahce s-a reorientat si il vrea pe italianul Vincenzo Montella.Razvan Lucescu a semnat cu Al Hilal in iulie 2019, dupa ce s-a despartit de PAOK Salonic.Cea mai importanta performanta reusita la echipa din Arabia Saudita este castigarea Ligii Campionilor Asiei.Lucescu mai avea deja o experienta in zona Golfului, la El Jaish din Qatar, intre iunie 2012 si ianuarie 2014.C.S.