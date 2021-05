Film emotionant facut de greci la prezentarea lui Razvan Lucescu ca antrenor la PAOK Salonic. "Generalul este aici" VIDEO

"Generalul este aici. S-a intors", au titrat grecii pe site-ul oficial al lui PAOK.Lucescu ii succede lui Pablo Garcia, despre care Savvidis a spus ca nu va mai fi antrenor principal, dar are optiunea de a ramane "in orice alt post". "Orice decizie a sa va avea sustinerea mea si il sprijin in calea pe care o va alege", a precizat presedintele clubului elen."De la Razvan Lucescu , arhitectul celor mai mari succese ale clubului nostru de pana acum, care revine in familia PAOK, asteptam noi victorii si trofee. Razvan trebuie sa apere si sa protejeze PAOK cu personalitatea si experienta sa. Obiectivul PAOK este sa devina parte a elitei europene. Ne asteapta un drum dificil, dar nu intentionam sa ne oprim", a mai spus Savvidis.Razvan Lucescu a mai antrenat echipa PAOK in perioada 2017-2019 si a obtinut trei trofee cu aceasta: campionatul Greciei in 2019 si Cupa Greciei in 2018 si 2019.