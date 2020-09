Razvan Lucescu, dat afara din Liga Campionilor Asiei: "S-a vrut eliminarea noastra. Era totul stabilit dinainte. Vom avea de comentat, atunci cand vom imbatrani, la un pahar de vin"

Chiar daca era deja calificata, gruparea saudita a avut la ultimul meci din grupa doar 8 jucatori de camp si trei portari din cauza coronavirusului.Sefii fotbalului asiatic au considerat ca Al Hilal a dezonorat competitia si a eliminat-o din Liga Campionilor Asiei."Nu m-am asteptat la o asa decizie. Ma asteptam la ceva corect. S-a vrut eliminarea noastra pentru a facilita drumul altei echipe catre finala. Am fost tinuti inchisi.Era totul stabilit de dinainte. Noi am terminat pe primul loc din grupa si dintr-o data ne vedem eliminati. Nu e normal.M-am bucurat pentru ca a castigat Dinamo Kiev Ne vom gasi dreptatea, dar in competitia viitoare, ca mi s-a mai intamplat asa...in Grecia. Ne intaresc astfel de situatii.Vom avea multe de comentat mai tarziu la un pahar de vin, cand vom imbatrani", a spus antrenorul lui Al Hilal la Digisport.In 2019, Razvan Lucescu a reusit sa castiga Liga Campionilor Asiei cu echipa saudita.Al Hilal a invins in dubla mansa pe japonezii de la Urawa Red Diamonds, in finala si a castigat trofeul.