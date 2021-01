VIDEO SOCANT Razvan Lucescu, injurii ca la usa cortului in Arabia Saudita

🎥 نقاش حاد لمدرب الهلال رازفان مع الحكم ماجد الشمراني بعد نهاية المباراة.#الاهلي_الهلال pic.twitter.com/MYVJv1qWti - القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 15, 2021

Echipa romanului, Al Hilal, a ajuns la al patrulea egal consecutiv si risca sa piarda titlul.In ultimul derby din Araabia Saudita, Al Hilal a facut egal, 0-0, pe terenul gruparii lui Mitrita, Al Ahli.Arbitrajul l-a enervat la culme pe Razvan Lucescu.Antrenorul roman l-a certat rau pe arbitrul meciului la finalul meciului."Respect, respect.Fii sincer acum. Ai arbitrat intr-o singura directie.La noi nu e niciodata penalty, numai la ei este. Vrei sa incetez acum?", i-a spus Razvan Lucescu in limba engleza.Printre aceste cuvinte, romanului i-a scapat si o injuratura in limba romana "Mortii ma-tii."Un penalty neacordat pentru Al Hilal in minutul 94 l-a scos din sarite pe Razvan Lucescu.Sursa video: Youtube / JA MOCu acest gal, Al Hilal este pe primul loc in Arabia Saudita, cu un punct in fata lui Al Shabab.