Razvan Lucescu povesteste experienta traita la arabi: "Este ceva incredibil ce se intampla. Imi vine sa-mi iau sotia si sa plecam in lume, doar cu un ghiozdan in spate"

"Eu vin ca pe confirmare. Domnul Iordanescu este foarte apreciat in tarile arabe. Si Olariu a facut lucruri frumoase.Eu vin dupa toti acesti antrenori si este o confirmare.Fotbalul a crescut foarte mult in Arabia Saudita si asta datorita antrenorilor, jucatorilor straini care vin cu experientele lor.Campionatele aici se joaca pana in ultima etapa Pasiunea oamenilor este incredibila. Nu va imaginati ce inseamna fotbalul aici.Eu nu as putea sa traiesc fara fotbal. Sunt momente cand simt ca am nevoie de vacanta, dar dupa 2-3 zile si ma reincarc.Undeva, in capul meu, imi vine sa-mi sotia si sa plecam cu ghiozdanul asta in lume, cu trenul, cu bicicleta", a spus antrenorul roman la PROX.Razvan Lucescu a iesit campion al doilea an la rand, dupa ce vara trecuta, a castigat titlul cu Paok Salonic in Grecia.