Reactia lui Razvan Lucescu dupa triumful din Liga Campionilor Asiei

Razvan Lucescu a oferit prima reactie dupa ce echipa pregatita de el, Al Hilal, a castigat Liga Campionilor Asiei.

Antrenor roman in varsta de 50 de ani considera ca acest trofeu e cel mai important din cariera sa.

"Am castigat cu 2-0, de o maniera clara. Suntem foarte fericiti! A fost fantastic! E o bucurie incredibila! Am reusit o performanta foarte mare. Este un meci pe care toata lumea doreste sa-l castige. E o seara de vis si vreau sa le multumesc tuturor jucatorilor, colaboratorilor, celor din staff si celor din club", a spus Razvan Lucescu la conferinta de presa, conform Gazeta Sporturilor.

"E o seara care nu se poate uita. Este cel mai important trofeu pe care l-am castigat. Vom petrece trei zile si trei nopti pentru ca e ceva special. Vreau sa le multumesc si tuturor celor de acasa", a mai spus tehnicianul roman.

Vezi si: Razvan Lucescu vs Jurgen Klopp: Ce urmeaza pentru tehnicianul roman dupa triumful din Liga Campionilor Asiei

Echipa antrenata de Razvan Lucescu, Al Hilal, a castigat, duminica dupa-amiaza, finala Ligii Campionilor Asiei.

Gruparea saudita s-a impus in returul finalei cu 2-0 pe terenul japonezilor de la Urawa Red Diamond, dupa ce si in turul de acum doua saptamani s-a impus 1-0.

Al Dawsari (min.73) si Gomis (min.90+3) au marcat golurile intalnirii de la Saitama.

Razvan Lucescu o antreneaza pe Al Hilal din vara acestui an.

Aproximativ 4 milioane de euro pe an e salariul pentru care Razvan Lucescu a ales s-o lase pe PAOK Salonic pentru Al Hilal.

Pentru tehnicianul roman e cel de-al treilea trofeu cucerit in acest an, dupa ce a triumfat cu PAOK Salonic in campionatul si Cupa Greciei.