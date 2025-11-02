Răzvan Lucescu, victorie devastatoare în derby-ul românilor din Grecia

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 22:12
Răzvan Lucescu, victorie devastatoare în derby-ul românilor din Grecia
Răzvan Lucescu. Foto: Facebook / PAOK FC

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 5-0, formaţia lui Andrei Ivan, Panserraikos Serres, în etapa a 9-a din Super League, campionatul Greciei.

Răzvan Lucescu s-a impus în duelul românilor din Grecia, împotriva lui Andrei Ivan. Oaspeţii au deschis scorul repede, după autogolul lui Karasalidis, din minutul 3, pentru ca în minutul 16 Ozdoev să facă 2-0 pentru formaţia din Salonic. Tot Ozdoev a înscris în minutul 73, spulberând speranţele gazdelor. Scorul final a fost completat de golurile lui Giakoumakis, în minutul 81, şi Alessandro Bianco, în minutul 89.

La gazde, Andrei Ivan a fost titular şi a ieşit de pe teren în minutul 76.

PAOK este lider în clasament, cu 23 de puncte, cu unul mai mult decât ocupanta locului secund, Olympiacos Pireu. Panserraikos este a 12-a, cu numai cinci puncte.

