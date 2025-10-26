Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu. Românul e lider în Grecia

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Volos, în etapa a 8-a din campionatul Greciei, Super League.

Elevii lui Lucescu junior au încheiat fără gol marcat prima repriză a meciului de pe Toumba, dar Giakoumakis a deblocat tabela în minutul 49. Ozdoev a majorat avantajul gazdelor, în minutul 73, şi tot el a stabilit rezultatul final, în minutul 80.

PAOK Salonic – Volos 3-0, iar elevii lui Răzvan Lucescu sunt lideri, cu 20 de puncte, urmaţi de Olympiacos Pireu şi AEK Atena. Volos se află pe locul 7, cu 12 puncte.

