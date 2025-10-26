Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu. Românul e lider în Grecia

Autor: Teodor Serban
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 21:56
83 citiri
Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu. Românul e lider în Grecia
Răzvan Lucescu. Foto: Facebook / PAOK FC

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Volos, în etapa a 8-a din campionatul Greciei, Super League.

Elevii lui Lucescu junior au încheiat fără gol marcat prima repriză a meciului de pe Toumba, dar Giakoumakis a deblocat tabela în minutul 49. Ozdoev a majorat avantajul gazdelor, în minutul 73, şi tot el a stabilit rezultatul final, în minutul 80.

PAOK Salonic – Volos 3-0, iar elevii lui Răzvan Lucescu sunt lideri, cu 20 de puncte, urmaţi de Olympiacos Pireu şi AEK Atena. Volos se află pe locul 7, cu 12 puncte.

Victorie mare în Premier League pentru echipa lui Radu Drăgușin, care a urcat pe podium
Victorie mare în Premier League pentru echipa lui Radu Drăgușin, care a urcat pe podium
Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii sunt pe locul al treilea în...
Cupa Europeană a Cluburilor vine în România, cu 7 victorii din 7 posibile
Cupa Europeană a Cluburilor vine în România, cu 7 victorii din 7 posibile
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah. În ultima rundă,...
#razvan lucescu, #victorie, #PAOK, #Grecia , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile care au provocat un scandal urias dupa Real Madrid - Barcelona: "Niciodata in viata asta" / "Jaf pe fata!" FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu. Românul e lider în Grecia
  2. Portarul naționalei României a fost din nou erou în Spania. Ce notă a primit
  3. Victorie mare în Premier League pentru echipa lui Radu Drăgușin, care a urcat pe podium
  4. Jannik Sinner a egalat un record al lui Novak Djokovic, vechi de 10 ani
  5. Real Madrid - FC Barcelona, derby de poveste. Deciziile VAR care au stabilit rezultatul final
  6. Dennis Man, din nou învingător, într-un mare derby! Jucătorul lui PSV care a reușit ”tripla”
  7. Scandal monstru în tabăra Craiovei. Fanii n-au mai rezistat: ”Niciun titlu nici anul ăsta!”
  8. Metaloglobus face senzație în Liga 1! După umilința administrată FCSB-ului, au avut "grijă" și de Craiova lui Rădoi
  9. Echipa lui Șucu, ultima în Serie A după un nou meci dramatic! De 50 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
  10. Mihai Stoica face un anunț dur: „Ne dezafiliază UEFA”