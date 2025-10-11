Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”

Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 13:45
495 citiri
Echipa națională a României FOTO Facebook echipa nationala
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la AEK Atena acuză o accidentare.
"Cu siguranţă, e o situaţie în care nu există altă soluţie decât ca Răzvan Marin să nu joace. S-a întâmplat cu mulţi jucători, pesemne că s-au acumulat nişte reziduuri, au jucat la o echipă şi alta, au şi schimbat echipa, lucruri care duc la accidentări.
Cel mai important pentru el e să se refacă. Asta îşi doreşte foarte mult. Eu nu forţez niciodată jucătorii care resimt ceva. Pentru că, dacă resimt, e o ruptură microscopică, care se poate agrava şi poate duce la o perioadă lungă de absenţă. Trebuie să facă un RMN, m-aş bucura pentru el să nu fie foarte grav", a declarat Lucescu.
Meciul dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Naţională şi va fi transmis de Antena 1.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă...
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026, a anunțat UEFA.
Davide Massa va fi ajutat de asistenţii...
Naționala României se pregătește de duelul cu Austria, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat duminică, de la ora 21:45.
Partida va putea fi urmărită pe Antena 1...
Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Pentru desfăşurarea în condiţii...
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă o convocare de urgență la echipa națională, în vederea meciului de duminică împotriva Austriei, pe Arena Națională, în preliminariile CM...
Un moment neașteptat a avut loc după amicalul România – Moldova 2-1, disputat pe Arena Națională.
Mircea Lucescu, selecționerul României, a întrerupt conferința de presă a omologului...
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei.
Cel vizat în mod...
Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această...
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul...
După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale....
Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză.
Pentru...