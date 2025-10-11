Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”

Autor: Teodor Serban
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 13:45
495 citiri
Echipa națională a României FOTO Facebook echipa nationala

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la AEK Atena acuză o accidentare.

"Cu siguranţă, e o situaţie în care nu există altă soluţie decât ca Răzvan Marin să nu joace. S-a întâmplat cu mulţi jucători, pesemne că s-au acumulat nişte reziduuri, au jucat la o echipă şi alta, au şi schimbat echipa, lucruri care duc la accidentări.

Cel mai important pentru el e să se refacă. Asta îşi doreşte foarte mult. Eu nu forţez niciodată jucătorii care resimt ceva. Pentru că, dacă resimt, e o ruptură microscopică, care se poate agrava şi poate duce la o perioadă lungă de absenţă. Trebuie să facă un RMN, m-aş bucura pentru el să nu fie foarte grav", a declarat Lucescu.

Meciul dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Naţională şi va fi transmis de Antena 1.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
#Razvan Marin, #Romania, #Austria, #absenta, #solutie , #nationala
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

