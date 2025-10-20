După Mircea Lucescu, Răzvan Marin l-a înfruntat și pe Lucescu Jr. Cine a ieșit învingător

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia AEK Atena, în etapa a 7-a din Super Liga greacă. PAOK a trecut pe primul loc al clasamentului.

Elevii lui Răzvan Lucescu au marcat primul gol pe OPAP Arena în minutul 45, prin Abdul Rahman Baba, din pasa lui Andrija Zivkovic, iar imediat după pauză Konstantelias a marcat, în minutul 48, golul de 2-0. Gazdele au avut un jucător eliminat, pe Harold Moukoudi, în minutul 86, iar victoria finală a fost a echipei lui Lucescu jr.

La AEK Atena a fost titular românul Răzvan Marin, schimbat în minutul 56. Acesta l-a înfruntat pe Răzvan Lucescu la câteva zile după ce s-a contrat în declarații cu selecționerul Mircea Lucescu, conflict pornit de la o ușoară accidentare a fotbalistului la meciurile cu Moldova și Austria.

PAOK e pe primul loc al clasamentului, cu 17 puncte, urmată de Olympiacos şi AEK Atena, ambele cu 16 puncte.

Ads