Jucătorul naționalei l-a auzit pe Lucescu și a luat foc: ”Nu mai suntem copii, să ne speriem”

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Fără Stanciu și Răzvan Marin, care au avut probleme medicale, Mircea Lucescu a apelat la mijlocul terenului la Vlad Dragomir. Selecționerul a precizat că era hotărât oricum să facă această schimbare.

”Nu, nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo! La Viena a fost la fel, nu puteam să continui! Cam asta s-a întâmplat, ca să fim sinceri. Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit. Nu am vrut să spun ”tu nu joci astăzi, dar joci tu”, nu”, a declarat Mircea Lucescu la Fanatik.ro.

”Dar nu a fost ceartă sau ce s-a scris. Nu am avut niciun fel de discuții. Nu a fost niciun fel de accidentare, eu am spus că pot să joc. Nu am citit ce s-a zis. Preferam să se spună că nu mai e nevoie de mine decât că sunt accidentat. Nu mai suntem copii, nu avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte sau să nu fim suficient de maturi pentru nu a lua lucrurile direct.

Asta depinde de fiecare antrenor, eu unul așa aș fi preferat, să îmi zică direct. Probabil sunt mulți jucători care ar prefera asta, e mult mai corect și mai normal. Asta e părerea mea, poate eu greșesc”, a reacționat Răzvan Marin, la Digisport.ro.

