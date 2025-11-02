Răzvan Marin, mijlocașul naționalei României, a făcut un anunț uriaș pe rețelele sociale, la puțin timp după ce s-a contrat cu selecționerul Mircea Lucescu.

Astfel, Răzvan Marin și soția sa, Crina, au dezvăluit că vor mai avea o fetiță, a doua a cuplului. Cei doi sunt împreună din 2018 și s-au căsătorit oficial în iulie 2025.

"Șapte ani de iubire, de râsete, de lecții. În cele mai luminoase zile și în cele mai întunecate nopți, ne-am găsit mereu drumul unul către celălalt.

Logodiți în această zi, acum patru ani. O promisiune care s-a transformat într-un cămin, o familie, o iubire care continuă să crească.

Astăzi, inimile noastre sunt mai pline ca niciodată, cu o altă mică viață pe drum și fetița noastră gata să fie o soră mai mare", a scris Răzvan Marin, pe Instagram.

Răzvan Mar s-a contrat recent în declarații cu selecționerul Mircea Lucescu, conflict pornit de la o ușoară accidentare a fotbalistului la meciurile cu Moldova și Austria.

