Victorie pentru Razvan Marin in Serie A: Cagliari - Crotone, scor 4-2

Oaspetii au condus cu 1-0, prin golul marcat de Junior Messias, in minutul 21. Pentru Crotone a inscris si Molina, in minutul 43.Golurile invingatorilor au fost marcate de Lykogiannis '25, Simeone '35, Sottil '45 si Pedro '84.In minutul 48, de la Crotone a fost eliminat Lica Cigarini.Razvan Marin a jucat pana in minutul 88. El a primit un cartonas galben in minutul 32.