Un club important din Italia îl vrea înapoi pe Răzvan Marin. Negocierile vor începe curând

Clubul italian Cagliari vizează readucerea mijlocaşului român Răzvan Marin la un an după ce acesta a fost cumpărat de Empoli, a anunţat vineri ediţia online a cotidianului Corriere dello Sport.

Răzvan Marin a ajuns la Cagliari în august 2020, împrumut de la Ajax Amsterdam, iar clubul sard l-a cumpărat pe român la 1 iulie 2021. După numai un an, Cagliari îl ceda pe Răzvan Marin sub formă de împrumut, pentru un an, către Empoli, care putea activa opţiunea de cumpărare la finele perioadei de împrumut. Empoli l-a cumpărat pe Răzvan Marin în vara anului 2023.

Acum, conform Corriere dello Sport, Cagliari se gândeşte să îl aducă pe Răzvan sub culorile sale, dar încă nu a demarat negocierile cu Empoli. Jurnaliştii italieni notează însă că discuţiile ar putea fi începute în curând.