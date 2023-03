Noul căpitan al echipei naționale dezvăluie de ce nu se adaptează tinerii jucători români în străinătate

Răzvan Marin (25 ani) face parte din lotul României pentru meciurile cu Andorra şi Belarus, din preliminariile CE-2024 și va fu căpitanul naționalei în absența lui Chiricheș.

El a declarat, luni dimineaţă, pentru FRFTV, că echipa naţională are nevoie de un început bun, adică victorii în meciurile cu Andorra şi Belarus, în preliminariile pentru Campionatul European din 2024.

"Sunt pregătit, cu gândul la naţională şi sper să facem o campanie foarte bună. Trebuie să începem cu dreptul, să avem şase puncte după primele două meciuri, să fim concentraţi la maxim şi să dăm totul pe teren. Mă aştept la două meciuri de luptă. Avem nevoie şi de puţină şansă, dar în principal trebuie să dăm totul pe teren. Vreau să ajung şi eu la un Campionat European sau Mondial. Un lot tânăr poate fi un avantaj, jucătorii vor să arate ce pot, poate vin cu o ambiţie în plus, dar poate fi şi un dezavantaj din punct de vedere al experienţei. Cel mai important atu este să fim o familie. Pe Arena Naţională aproape de fiecare dată am jucat cu stadionul plin, îmi doresc ca fanii să fie alături de echipă, să începem un drum nou", a declarat Marin.

Răzvan Marin a vorbit şi despre plecarea în străinătate când avea doar 20 de ani şi le-a dat şi un sfat tinerilor jucători români. "Mi-a fost greu să mă acomodez, mai ales la început în Belgia, la Standard, am plecat la 20 de ani. Cred că jucătorul român, în principal, când merge afară şi dă de dificultăţi, are tendinţa să vrea să revină. Pentru că aici, dacă eşti tânăr şi de valoare, preşedinţii de club vor să te ajute mai mult, ai anumite avantaje. Dar afară trebuie să munceşti, să devii foarte competitiv, eu am muncit mult, mă bucur că sunt aproape să ajung la 100 de meciuri în Serie A. Mesajul meu este să muncească mult pentru locul în echipă, să devină competivi, pentru că acolo nu te aşteaptă, imediat pot găsi pe altcineva".

Ads

Răzvan Marin joacă la Empoli, după ce a trecut pe la Standard Liege, Ajax Amsterdam și Cagliari. În țară el a jucat la Farul.

Partida României cu Andorra este programată, sâmbătă, în deplasare, iar cea cu Belarus la 28 martie, pe Arena Naţională.

Ads