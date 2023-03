Răzvan Marin a dezvăluit de ce s-a supărat când a fost înlocuit. Jucătorul și selecționerul Edi Iordănescu au dat cărțile pe față

România s-a impus în faţa Andorrei, scor 2-0, iar marţi va evolua cu Belarus, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în preliminariile Euro-2024.

Răzvan Marin a fost înlocuit în minutul 65 al meciului de sâmbătă, cu Tudor Băluţă, iar în momentul în care a părăsit terenul era vizibil nemulţumit.

Fotbalistul lui Empoli a dezvăluit că înţelege decizia selecţionerului Edward Iordănescu de a-l înlocui la meciul cu Andorra şi a explicat atitudinea sa prin faptul că era supărat, deoarece voia să-şi ajute coechipierii.

Întrebat dacă are încredere în selecţionerul Edward Iordănescu, Marin a răspuns: "Acum vorbiţi prostii, nu sunt de acord cu asta. Eram supărat când am ieşit, dar pentru că voiam să stau în teren. Am salutat pe toată lumea, am dat mâna cu toată lumea, a venit şi nea Jerry pe bancă, am ţipaţ la băieţi de pe bancă. Înţeleg decizia, o accept, sunt jucător profesionist şi merg mai departe. Eram doar supărat că voiam să fiu pe teren şi să îmi ajut echipa, nimic altceva, asta a fost singura chestie, dar am vorbit cu toată lumea".

În această chestiune a intervenit şi selecţionerul Edward Iordănescu, care a explicat decizia de sâmbătă.

"Înainte să plece Răzvan, vreau să vă rog şi eu ceva. Niciodată nu v-am rugat, dar vă rog acum. Puteţi să începeţi şi pentru mine cu întrebarea dacă l-am scos pe teren înseamnă că n-am încredere în el? Să dau şi eu un răspuns, că e în oglindă. Nu suntem într-o perioadă fastă a noastră, nu suntem de ani buni, dar am spus să ajutăm echipa, cu toţii suferim, unii mai mult, alţii mai puţin. Când e de criticat, e de criticat, dar hai să îi ajutăm. Nu pot să le frâng aripile, şi-a dorit să fie în continuare în teren, să ajute echipa, dar mintea limpede era pe margine, avea cartonaş galben, era minutul 65, era 2-0, cu om în plus, iar peste două zile alt meci, când e posibil să apelăm din nou a Răzvan Marian", a transmis selecţionerul.

