Cagliari, cu Razvan Marin titular, invinsa, acasa, de Benevento

Mijlocasul Razvan Marin a jucat tot meciul si a executat cornerul in urma caruia Joao Pedro a deschis scorul, in minutul 20.Oaspetii au avut nevoie de numai trei minute pentur a intoarce scorul, prin Marco Sau '41 si Alessandro Tuia '44.Nandez (Cagliari) a fost eliminat, in minutul 85.Cagliari ramane provizoriu pe locul 15, cu 14 puncte, la trei puncte de Spezia, de pe locul 18, retrogradabil.Echipa Benevento raman si ea pe locul 10, cu 21 de puncte. Lider este AC MIlan, cu 37 de puncte, urmata de Inter Milano , cu 36 de puncte, si de AS Roma , cu 30 de puncte.