Razvan Marin a marcat pentru Cagliari. "Sunt foarte bucuros pentru primul meu gol si pentru echipa. Trebuie sa continuam la fel"

"Sunt foarte bucuros pentru primul meu gol si pentru echipa. Am facut un meci mare si trebuie sa continuam la fel. Pozitia mea pe teren? Ma simt foarte bine atat ca mijlocas, cat si ca playmaker, in fata apararii. Oricum, sunt la dispozitia lui Mister. Joc unde vrea el", a spus Marin.Razvan Marin a marcat, duminica, primul sau gol in Serie A, in meciul pe care echipa lui, Cagliari, l-a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), in deplasare, cu Verona, in etapa a X-a.Gazdele au deschis scorul, in minutul 21, prin Zaccagni, iar Marin, care a fost titular, a egalat, in minutul 48.Jucatorul roman de 24 de ani a fost achizitionat in aceasta vara de Cagliari de la Ajax Amsterdam . El a jucat zece meciuri in campionat