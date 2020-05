Razvan Marin primeste o sansa nesperata in aceasta vara

Ziare.

Chiar daca "lancierii" au platit suma de 12,5 milioane de euro vara trecuta, Razvan Marin nu s-a ridicat la asteptarile clubului celebru in alb si rosu din Olanda.Echipa e dispusa sa renunte la serviciile sale in aceasta vara, iar ultimele informatii din presa turca sustin faptul ca Galatasaray este gruparea care il poate aduce in acest mercato viitor.Razvan Marin, 24 de ani, a jucat in doar 17 meciuri in acest sezon la Ajax, pentru care a si oferit doua pase de gol. Cei de la Fotomac scriu ca Galata vrea sa profite de faptul ca Ajax doreste sa il cedeze. S-a vorbit recent si de un interes al celor de la Club Brugge pentru roman. Cei de la Galata le-ar propune celor de la Ajax un imprumut pentru mijlocasul roman, cu optiune de transfer definitiv apoi, din vara lui 2021."Am avut multe oferte si toate tentante. Au fost oferte bune si pentru mine si pentru Ajax.Dar am vazut ca Ajax nu vrea sa renunte deloc la mine, iar aceasta decizie am interpretat-o ca pe un compliment", a spus in iarna Marin, baiatul fostului fundas de la Steaua , Petre Marin.In acest moment, cota sa de piata este de 8 milioane de euro.D.A.