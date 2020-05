Reactia lui Razvan Marin dupa ce a aflat ca Ajax l-a pus pe lista neagra

Ziare.

Chiar daca in presa externa s-a scris intens despre acest subiect, Marin spune ca nu ia in calcul o plecare."Imi doresc cu adevarat sa devin un jucator de baza la Ajax. Daca ma voi descurca bine aici, as putea sa ajung la un club de top din Europa", a afirmat Marin pentru site-ul oficial al lui Ajax. Conform presei din Belgia, Razvan Marin este dorit de Brgge si Antwerp.12,5 milioane de euro a platit Ajax in vara anului trecut pentru a-l transfera pe Razvan Marin de la Standard Liege Doar 17 meciuri oficiale a jucat Razvan Marin in tricoul lui Ajax.C.S.