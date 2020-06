Transfer neasteptat pentru Razvan Marin

Ziare.

Dupa numai un sezon petrecut in tricoul "lancierilor", mijlocasul roman ar putea ajunge la Galatasaray Istanbul, potrivit presei din Turcia.Fost jucator la Galatasaray, Florin Bratu este convins ca Razvan Marin s-ar integra perfect la gruparea turca."Eu cred in Razvan Marin, cred ca e o echipa pe stilul lui. E in primul rand un jucator inteligent, un jucator care cunoaste jocul, care nu intra foarte mult in duel cu adversarii, caruia ii place sa joace mingea. Galatasaray e o echipa care in mare parte controleaza jocul cu adversarii", a spus Razvan Marin la Prosport LIVE "Razvan Marin este jucatorul care poate lua initiativa, poate coordona actiunile lui Galatasaray. A pus acum forta pe el, are maturitate, a jucat in doua campionate importante. Cred ca ii trebuie continuitate, daca va avea continuitate in jocuri, poate ajunge la un nivel mai bun. Ai impresia ca ar fi un pas inapoi, dar daca luam echipele, bugetul, ce bani se invart acolo, campionatul, nu poti spune acest lucru. E o echipa mare", a completat acesta.Razvan Marin (24 de ani) a ajuns la Ajax Amsterdam in vara anului trecut de la Standard Liege, in schimbul a 12,5 milioane de euro.Internationalul roman n-a avut insa evolutiile asteptate si n-a reusit sa se impuna la campioana Olandei.