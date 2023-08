Răzvan și Dani, mutați de Antena 1. Ce se întâmplă cu emisiunea matinală a celor doi

Schimbare importantă dictată de Antena 1, în privința emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, un vârf de lance al stației tv.

În noul sezon, care va începe la 1 septembrie, aceasta se va desfășura într-un studio nou, care îl va înlocui pe cel în care s-au derulat ultimele sezoane.

Ramona Olaru, asistenta celor doi, a dezvăluit schimbarea.

”Gata, pot să spun că în sfârșit am încheiat vacanțele, cel puțin până la iarnă. Am ajuns deja la sediu, ne-am schimbat sediu, superb. Știți care e cea mai bună veste, că sediul este chiar peste drum de casa mea.

Pot să vin la muncă pe jos… Într-un fel sau altul îmi place că m-am întors la zilele super pline, nu prea îmi place că m-am întors la trafic, dar e ok. Am învățat să-mi iau măsuri de precauție și anume, știind că mai am un eveniment la ora șapte, mi-am luat hainele cu mine și mă încadrez să ajung fix la ora șapte”, a spus Ramona Olaru, pe pagina sa de Instagram.

