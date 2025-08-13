Răzvan Simion și Daliana Răducan, planuri de viitor la un an după nuntă. Ce spun despre copil: „Să preia ce e mai bun de la fiecare”

Dalian Răducan și Răzvan Simion la un eveniment FOTO: Instagram/ Daliana Răducan

După mai mulți ani de relație, Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au oficializat povestea de dragoste în vara lui 2024, într-o ceremonie restrânsă, dar foarte rafinată.

La un an de la nunta lor, cei doi au oferit un interviu pentru Viva, în care au discutat despre relația lor și despre planurile de viitor. Când au fost întrebați dacă își doresc copii, Răzvan și Daliana au răspuns afirmativ:

„Fiziologic și emoțional suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice. Ne dorim să preia ce e mai bun de la fiecare”, au spus cei doi.

Prezentatorul de la Antena 1, care are deja doi copii dintr-o căsnicie anterioară, a subliniat frumusețea și provocarea rolului de părinte: „Rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri”.

În iunie, când a fost aniversat primul lor an de la nuntă, Daliana a publicat pe Instagram un mesaj emoționant pentru soțul său:

„Sunt zile care trec și zile care rămân cu tine. 8 iunie e una dintre ele. Se împlinește un an de la nunta noastră. Un an de când ne-am rostit promisiunile în fața lumii, dar mai ales în fața noastră. Nimeni nu ne învață ce urmează după Pentru totdeauna. Cum arată iubirea într-o zi obișnuită. Cum se păstrează gesturile mici. Cum se construiește, în tăcere, acel Noi. Dar am învățat împreună. Să ne ținem de mână chiar și când nu ne potrivim pașii. Să ne alegem și când e ușor și mai ales când e greu. Să ne fim acasă în toate sensurile. A fost un an adevărat. Nu perfect. Real. Și pentru asta sunt recunoscător. La mulți ani nouă”.

