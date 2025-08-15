Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Cum a fost sărbătorită Ianca

Ianca Simion a împlinit 21 de ani FOTO: Instagram/ Ianca Simion

Ianca Simion, fiica prezentatorului Răzvan Simion, și-a sărbătorit recent cea de-a 21-a aniversare, împărtășind cu fanii săi de pe Instagram câteva cadre speciale de la eveniment.

Tânăra, cunoscută ca influencer de fashion și beauty și urmărită de aproape 29.000 de persoane, a postat fotografii în care apare într-o rochie neagră elegantă, ținând în mâini un tort alb, împodobit cu panglici negre și o lumânare aurie.

Imaginile surprind momentele importante ale aniversării, de la suflatul tradițional în lumânare până la detalii ale desertului, care au atras rapid atenția fanilor. Postările au strâns sute de like-uri și comentarii pline de felicitări și urări de „La mulți ani”.

De asemenea, și tatăl ei a postat un mesaj emoționant. Răzvan Simion a publicat pe pagina sa de Instagram un videoclip din perioada când fiica lui era o mică fetiță, amintindu-și de copilăria ei.

Acum mai bine de 15 ani, un spot Vodafone rula cu replica „Bunicule, tu ai pitipoance la tine în curte?”. Eu, tatăl „actriței” de 5 ani, am rugat agenția să scoată punch line-ul – mi se părea nepotrivit. Ei mi-au spus că va fi viral. Așa a fost. Astăzi, @ianca.simion împlinește 21 de ani și face internship la McCann. Visează să gândească ea campanii la fel de „percutante”: ). La mulți ani, Ianca! Să îți păstrezi mereu curiozitatea și bucuria de a spune povești.

Ianca este fiica prezentatorului TV Răzvan Simion și s-a remarcat în mediul online datorită pasiunii pentru modă și beauty. Cu aproape 29.000 de urmăritori pe Instagram, ea împărtășește outfit-uri, recomandări de produse și momente din viața personală, reușind să creeze o comunitate activă și implicată. În prezent, Ianca face parte din portofoliul unei agenții de modă, care o descrie ca o prezență autentică și o sursă de inspirație pentru fanii săi.

