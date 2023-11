Răzvan Simion s-a luat de prietenul Dani Oțil: "La cât e de chitros!"

Răzvan Simion a participat la premiera filmului Miami Bici 2, unde a fost provocat de reporterul cancan.ro la un duel de la distanța cu prietenul Dani Oțil.

Acesta i-a povestit, într-un podcast la Mihai Bobonete, că cel mai antipatic de la emisiunea de dimineașă de la Antena 1 este chiar Răzvan Simion, fapt care l-a înfuriat pe prietenul său de o viață.

"Ce să zică, n-are imaginație tipul. S-a uitat pe uitat pe siglă și a văzut ce scrie. Nici nu mai ține minte, că are o vârstă. Nu știe cum îi cheamă pe toți cei 200 din platou. Unul are nume de domnitor, celălalt are numă de trupă rock. Eu i-am lansat o provocare, vreau să facă un podcast oriunde, și la voi, un podcast în care să nu se folosească de poveștile cu mine sau de personalitatea mea enormă.

Băi, dacă mai are un vreun podcast, orice podcast sau dacă îl vezi pe aici, trebuie să vină și el la film că e ziua lu’ nevastă-sa. Și la cât e de chitros, sigur a scos-o la un film gratis de la Codin. Dacă îl vezi pe aici, să îi zici «a zis Răzvan că ești atât de chitros că ai scos-o pe nevastă-ta de ziua ei la film, pe banii lui Codin»!", a spus Răzvan Simion pentru cancan.ro.