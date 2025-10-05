În vizorul dronelor ucrainene. Liniștea elitei ruse e tulburată de război

Tot mai multe orașe rusești — inclusiv Soci — simt impactul direct al represaliilor ucrainene/FOTO:X@the_Mincka

Stațiunea Soci, odinioară un simbol al escapismului de lux pentru elita politică și economică a Rusiei, trăiește tot mai frecvent sub semnul alertelor aeriene și al întreruperilor de internet. Atacurile cu drone lansate de Ucraina redefinesc granițele războiului, aducându-l mai aproape de rușii obișnuiți — și de Kremlin, scrie AFP.

Până de curând, realitatea conflictului declanșat în 2022 de Moscova părea să se oprească la granițele estice ale Rusiei. În timp ce ucrainenii din sud și est trăiesc sub amenințarea zilnică a bombelor și a evacuărilor forțate, pentru majoritatea rușilor, războiul era un eveniment transmis la televizor — un fundal propagandistic, nu o experiență cotidiană.

Acum, tot mai multe orașe rusești — inclusiv Soci — simt impactul direct al represaliilor ucrainene. Internetul cade periodic, aeroporturile sunt închise temporar, iar alertele aeriene devin parte din rutina zilnică.

„În ultimele luni a devenit foarte greu. Suntem deconectați tot timpul, mai ales noaptea și dimineața, când se anunță prezența dronelor”, spune Nadejda Gorșanova, o tânără antrenoare de sport, citată de AFP.

În spatele acestei strategii se află o decizie politică clară: Kievul și-a asumat obiectivul de a lovi infrastructura militară și energetică a Rusiei, atât ca represalii pentru atacurile continue asupra Ucrainei, cât și pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a susține ofensiva.

Ads

O stațiune de vacanță sub semnul incertitudinii

Soci, așezat pe țărmul Mării Negre, rămâne un loc de vacanță privilegiat — mai ales pentru elitele politice. A găzduit Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014 și meciuri ale Cupei Mondiale din 2018. Dar imaginea de refugiu idilic începe să se estompeze.

În timpul ultimei vizite a președintelui Vladimir Putin, internetul a fost tăiat pe toată durata șederii sale, în contextul apariției unor drone ucrainene în zonă.

Într-unul dintre terminalele aeroportului, o pictură simbolică arată un avion militar zburând deasupra unui câmp cu flori — imaginea unui război romanticizat, care ignoră realitățile din teren.

„De obicei, internetul este tăiat între 10 seara și 7 dimineața. Dar dacă se anunță amenințări mai serioase, deconectarea se prelungește. Iar apoi apar probleme când încerci să ajungi dimineața la serviciu, cu taxiul sau transportul public”, explică Gorșanova.

Ads

Autoritățile ruse nu au recunoscut oficial amploarea atacurilor ucrainene, însă întreruperile telecomunicațiilor sunt o măsură clară de contracarare: se încearcă împiedicarea navigării precise a dronelor ghidate prin semnal GPS.

Relaxare printre elicoptere și drone

În ciuda disconfortului, mulți turiști ruși par să accepte situația cu un calm indus de obișnuință sau resemnare.

„Da, e adevărat că internetul nu merge. Dar asta e chiar bine. Nu te mai sună nimeni, nu mai suni pe nimeni. Ești doar tu și marea”, spune, zâmbind, Serghei Kameniuk, un tânăr de 28 de ani, aflat la plajă alături de soție și soacra sa.

Cu o cruce ortodoxă de aur la gât și un slip viu colorat, Serghei pare întruchiparea paradoxului rusesc: relaxare aparentă într-un peisaj militarizat. „Singurul lucru care ne neliniștește sunt elicopterele de deasupra și diversele drone.”

Războiul, filtrat prin confort și negare

Cazul Soci reflectă o realitate mai largă: rușii încep să simtă reverberațiile conflictului declanșat de conducerea lor, însă reacția colectivă pare, încă, una de detașare. Întreruperile de internet sunt privite ca inconveniente, nu ca semnale ale unei escaladări militare.

Pentru autorități, miza rămâne menținerea aparențelor — un echilibru fragil între propagandă, control informațional și realitățile tot mai greu de ascuns ale unui război care nu mai poate fi ținut departe de granițele simbolice ale Rusiei „de elită”.

Ads