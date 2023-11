Bulgaria a băgat prin intermediul Lukoil un miliard de euro în cuferele de război ale Kremlinului

Kremlinul a scos anul acesta un miliard de euro suplimentar pentru a-și finanța războiul din Ucraina, după ce cea mai mare companie petrolieră privată a Rusiei a exploatat lacunele din normele UE privind sancțiunile – cu ajutorul Bulgariei.

Profitând de o scutire unică de la interdicția UE privind petrolul rusesc, Bulgaria a permis ca milioane de barili de petrol rusesc să ajungă la o rafinărie locală deținută de Rusia, care a exportat apoi diverși combustibili rafinați în străinătate, inclusiv în țările UE, potrivit unei investigații a Center for the Study of Democracy (CSD) și Centrul for Research on Energy and Clean Air (CREA), scrie politico.eu.

Acea lacună a generat, de asemenea, profituri de aproape 500 de milioane de euro pentru proprietarul rafinăriei, Lukoil, de când scutirea a intrat în vigoare pe 5 februarie, potrivit unui raport secret pregătit pentru parlamentul Bulgariei și văzută de POLITICO.

Acest lucru nu pare să încalce sancțiunile în mod direct, potrivit specialiștilor în sancțiuni. Cu toate acestea, țările UE și parlamentarii din Bulgaria cer acum Bruxelles-ului să înăsprească regulile care acordă țării un tratament special, în timp ce Comisia Europeană își pregătește cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care urmează să fie prezentat în zilele următoare.„Cel puțin ar trebui să înăsprească sancțiunile și să înăsprească regimul de derogări”, a declarat Delian Dobrev, șeful comisiei pentru energie din parlamentul bulgar. „Dar cel mai ușor lucru de făcut este să scapi de această derogare.”

Problema oferă, de asemenea, o lumină nouă asupra dificultăților cu care se confruntă UE în elaborarea de sancțiuni eficiente împotriva Moscovei după invadarea Ucrainei.

Profitând de ocazie

Când țările UE au convenit să interzică importurile maritime de țiței rusesc în iunie anul trecut, după săptămâni de negocieri grele, Bulgaria a câștigat o „derogare specială” de la măsură până la sfârșitul anului 2024 din cauza „expunerii sale geografice”.

Țara balcanică se bazează în mare măsură pe rafinăria Lukoil din Burgas, de pe coasta Mării Negre, care asigură 80% din necesarul de motorină și benzină a Bulgariei și reprezintă a 10-a parte din producția economică a țării - fapt ce a adus firmei rusești o influență politică semnificativă în Bulgaia.

Dar după ce guvernul interimar al Bulgariei a sugerat că va continua să vândă în UE produse petroliere de origine rusă, Comisia Europeană de la Bruxelles a luat măsuri represive, interzicând Sofiei să facă acest lucru din 5 februarie, având în vedere că măsura era „exclusiv menită să asigure securitatea de aprovizionare cu produse petroliere a țării.”

Conform normelor UE privind sancțiunile, Bulgaria nu poate vinde produse petroliere în străinătate. Dar există o capcană: Sofia poate autoriza exporturile dacă aceste produse sunt pentru „utilizare exclusivă” în Ucraina sau „nu pot fi depozitate în Bulgaria din cauza riscurilor de mediu și de siguranță”, atâta timp cât „vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul lor nu sunt menite a eluda” sancțiunile.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat pentru POLITICO doar că aceste riscuri de mediu „se referă la compoziția specifică a produselor rafinate”, inclusiv posibile incendii și explozii, dar nu au făcut referire la capacitatea de stocare.

Prin aceste scutiri, Bulgaria a exportat probabil aproape 3 milioane de barili de produse petroliere de origine rusă pe mare doar din martie până în iulie anul acesta - echivalentul a aproximativ unul din cinci barili de țiței care sosesc la Burgas și apoi sunt procesați de rafinărie arară o analiză a datelor de expediere de la firma Kpler.

Ministrul bulgar de Finanțe, Asen Vasilev, a declarat pentru POLITICO că acest lucru se datorează faptului că rafinăria avea o capacitate de stocare de doar 10 zile, adăugând că scutirea de sancțiuni ar contribui, de asemenea, la creșterea de până la 250 de milioane de euro din taxe pentru guvern în acest an.

„Nu ne simțim responsabili” pentru exporturile Lukoil și pentru veniturile rezultate pentru Kremlin, a spus el. „Derogarea este în vigoare nu numai pentru a ajuta Bulgaria, ci și pentru a se asigura că rafinăria funcționează.”

Totuși, statisticile guvernamentale arată că rezervoarele locale de stocare ale Lukoil au o capacitate aproximativ echivalentă cu trei luni din cererea de petrol bulgară, a declarat Martin Vladimirov, directorul programului pentru energie și climă la CSD, „făcând ca nevoia de exporturi de produse rafinate să fie puțin probabilă din motive de mediu”.

Este posibil ca combustibilii exportați din Burgas să fie reexporturi directe de combustibili gata preparate care ajung la rafinărie sau care provin de la rafinăriile mai mici din Bulgaria. Dar cota de piață copleșitoare a Lukoil și apropierea de Burgas fac acest lucru puțin probabil, a spus el.

Și chiar dacă niciunul dintre produsele rafinate care părăsesc Bulgaria nu are origini rusești, Kremlinul a scos o mulțime de bani doar din capacitatea sa de a continua să trimită Bulgariei țiței. Între 5 februarie și 31 octombrie a acestui an, Moscova a realizat 983 de milioane de euro din astfel de transporturi, conform calculelor Global Witness bazate pe volumele de import de țiței rusești, prețurile globale ale petrolului și o medie a taxelor percepute de obicei pe producția de petrol și exporturile din Rusia..

Lukoil a declarat pentru POLITICO că „respectează toate legile UE și bulgare”, în timp ce susține că „respectarea cotelor [de petrol legate de derogări] este, de asemenea, sub controlul strict al autorităților vamale din Bulgaria”.

Bulgariei i se interzice să exporte produse petroliere de origine rusă în țările UE, cu excepția cazului în care le trimit în Ucraina. Dar există ambiguități cu privire la ceea ce înseamnă „vânzare, furnizare, transfer sau export” de produse.

