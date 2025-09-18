Fostul internațional sârb a murit la doar 41 de ani. S-a prăbușit după ce a dat gol

Dejan Milovanovic FOTO X RC Lens

Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanović a decedat marți pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport.

Milovanović a suferit o dublă criză cardiacă în timpul unui meci de veterani disputat cu echipa Steaua Roșie Belgrad.

Potrivit presei locale, el s-ar fi prăbușit și și-ar fi pierdut cunoștința la câteva minute după ce a marcat. Echipele de prim ajutor nu au reușit să-l resusciteze, relatează Sport Klub.

„Racing a aflat cu profundă emoție de dispariția bruscă a lui Dejan Milovanović, survenită marți, la vârsta de 41 de ani. Jucător al echipei Sang et Or între 2008 și 2010, mijlocașul sârbo a purtat tricoul echipei din Lens de 47 de ori. Clubul transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi”, a notat miercuri RC Lens în social media.

Format la Steaua Roșie, Milovanović s-a alăturat echipei Lens în 2008, devenind campion al Ligii 2 în 2009. Cu numărul 10 pe tricou, a disputat în total 47 de meciuri cu Lens, înainte de a-și încheia cariera în Serbia în 2014.

