Șoferii tineri, șocați de banii pe care trebuie să îi cheltuiască pe RCA: "Din două polițe îmi cumpăr mașina din nou"

Proprietarii de mașini vor plăti de acum și cu 40% mai mult față de anul trecut pentru polițele RCA.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat tarifele de referință pentru 2023 și, comparativ cu februarie 2022, a apărut o creștere semnificativă pentru toate capacitățile cilindrice și toate categoriile de vârstă.

Șoferii tineri, de sub 30 de ani, vor scoate cei mai mulți bani din buzunar pentru RCA anul acesta. Pentru o mașină cu motor de peste 2.500 centimetri cubi, vor plăti puțin peste 4.700 de lei pe an. Cea mai ieftină poliță o vor plăti șoferii între 51 și 60 de ani, care au mașini cu capacitatea cilindrică de sub 1.200 de centimetri cubi.

Față de tarifele de referință RCA publicate de ASF în februarie 2022, creșterile procentuale ale primelor variază între 10% și 40%.

"Cum reușiți să vă plătiți asigurările RCA?"

Situația a fost comentată și în mediul online, iar șoferii tineri sunt șocați de prețuri.

"Prețurile RCA au devenit nesimțit de scumpe.

Ăștia care aveți mașinile pe numele vostru și aveți sub 30 de ani, cum reușiți să vă plătiți asigurările RCA?!", a scris un tânăr pe Reddit.

"Uitați și voi", a continuat acesta, adăugând oferta afișată pentru mașina sa.

"Și înainte să săriți pe mine că nu folosesc transportul în comun, stau la sat și microbuzele circulă din oră în oră", a adăugat șoferul.

"2.300 lei pe un an pe un Ford Focus din 2007"

În comentarii, mai mulți tineri au anunțat cât ar urma să plătească.

"Eu dau 2300 lei pe un an de zile pe un Ford Focus din 2007. Anul trecut era 800 pe an pentru fix aceeași mașină."

"Economisești 5 ani asigurarea și poți să îți cumperi mașina nouă cu credit pe 3 ani."

"Se pare că există zvonuri c-o să crape curând și Euroins. Mulțumim domnilor de la PSD+PNL+UDMR+ASF!"

"Eu am plătit în noiembrie pe 1 an 2300 de lei. Acum văd că e 2700. Anul trecut era pe la 1800."

"În Spania mașină cu 3 conducători puși pe asigurare dăm 350 EUR/an. Și suntem și 2 tineri avem 26, 26 și 49 de ani. DAR, în asigurarea asta sunt incluse și chestii de genu: platforma de pe autostrada în caz de necaz, mașină asigurată în caz de vandalizare, incendiu, etc. Aia din România include alte lucruri la prețul ăla?"

"Din două polițe îmi cumpăr mașină din nou"

"Cred că o să mă orientez să-mi fac abonament. Din două polițe îmi cumpăr mașina din nou. Totuși, ce am vrut să evidențiez este bătaia de joc a autorităților. Nu este vină mea că sunt tânăr și că am mașină."

"Consecințele numărului uriaș de accidente. Costuri mari pentru asigurători, polițe scumpe pentru șoferi."

"Să ții minte asta la votare. Companiile RCA îi taxează pe tineri de șmecheri, că sunt lăsați de stat să facă asta. Accident poate face oricine la orice vârstă. Sunt curios dacă au vreo statistică pe care se bazează. Și dacă e așa ar fi câteva opțiuni mai corecte:

- În primii 2 - 3 ani de permis plătești o taxă mai mare, după taxa să scadă simțitor dacă nu ai făcut niciun accident din vina ta.

sau

- oricine să beneficieze la început de un RCA mic precum oamenii în vârstă, dar dacă ai produs un accident din vină ta + 50% din valoare asigurării la următoarea asigurare. Ai făcut al doilea accident + 100& din valoarea asigurării etc. Nu ai mai făcut niciun accident anul ăsta, la anul -25 % din creșterea de asigurare.

Adică să plătească cei care produc accidente, nu o întreagă generație de oameni că așa au chef."

"Tinerii fac cele mai multe și mai grave accidente"

"Păi companiile de asigurări fac permanent statistici și lucrează cu foarte multe date bune (adică nu scot numerele din burtă). Și, statistic, tinerii fac cele mai multe și mai grave accidente. Sunt mai teribiliști, mai puțin experimentați, au mai puține responsabilități, etc.

Iar dacă nu ai nici un accident într-un an îți scade prima și viceversa, dacă ai avut accident îți crește. Sunt clasele bonus-malus.

Iar în perioada asta au crescut foarte mult prețurile la mașini și, implicit, la reparații. Sunt niște motive concrete pentru care au crescut și primele de asigurări, nu că s-au trezit unii că vor să facă bani. Totuși e o piață concurențială și scopul asigurătorilor este să vândă cât mai multe polițe ca să facă profit."

"1600 pe un Polo din 2004. Anul trecut 1000 a fost."

"La mine cea mai bună oferta e 3700. Ce-i drept, am 23 de ani, mașina pe numele meu, și motor de 5,7 litri."

"Se pare că se normalizează prețurile în România comparativ cu restul Europei."

"Când m-am mutat în Anglia în 2015 am plătit £1200 pentru primul an de asigurare. Anul trecut am plătit cam £400, dar altă mașină mai scumpă decât aveam în 2015. Asta cu zero daune din cauza mea, doar o singură dauna când m-a lovit altcineva din spate.

Trebuie să menționez că asta este pentru asigurare full, nu doar pentru terți, și cu franciză setată la zero (poți să-ți alegi ce franciză vrei, eu prefer să nu am stress dacă e vreo daună)."

"Considerând numărul de accidente din România, mi se pare că prețurile într-un final încep parcă să reflecte piața".