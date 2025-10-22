Tipurile de trotinete care vor avea nevoie de asigurare RCA. "Nu orice trotinetă trebuie asigurată"

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 21:44
Tipurile de trotinete care vor avea nevoie de asigurare RCA. "Nu orice trotinetă trebuie asigurată"
Tipurile de trotinete care vor avea nevoie de asigurare RCA FOTO Pexels

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 22 octombrie, proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European şi este iniţiat de Guvern.

Asigurarea RCA va fi obligatorie doar pentru două categorii de trotinete și biciclete electrice, a explicat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, la Antena 3 CNN.

- vehiculele care pot atinge o viteză de 25 de kilometri pe oră

- vehiculele care pot atinge o viteză de cel puțin 14 kilometri pe oră, dar au o greutate mai mare de 25 de kilograme.

"Ceea ce urmează a se întâmpla ține întâi de o informare publică absolut necesară, anume trebuie să fie bine cunoscut faptul că nu orice trotinetă trebuie asigurată cu asigurare RCA, ci doar cele care au o viteză constructivă de minim 25 de kilometri la oră, dar și cele care au viteză mai mică, de la 14 kilometri la oră, dar cu o masă constructivă de minim 25 de kilograme", a spus Sorin Mititelu.

Verificarea asigurării RCA pentru aceste vehicule se va face, probabil, cu ajutorul unui autocolant pe care proprietarii vor fi obligați să îl lipească pe trotinetele sau bicicletele electrice.

"Vom stabili și metoda tehnică pentru identificarea în trafic a acestor vehicule, cel mai probabil va fi similară cu rovinieta, respectiv aplicarea unui sticker de o anumită culoare, cu anumite date de identificare", a spus Mititelu.

Legea va ajunge pe masa președintelui României pentru promulgare, iar după ce va fi publicată în Monitorul Oficial, va deveni obligatorie.

Vicepreședintele ASF a explicat, pentru sursa citată, că normele de aplicare ale acestei legi urmează să fie publicate în termen de 30 de zile.

„Vom stabili și perioada de implementare, probabil alte trei luni de zile”, a spus Sorin Mititelu.

În expunerea de motive, Executivul a precizat că prin acest proiect se extinde definiţia vehiculului, astfel încât obligaţia de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică.

În consecinţă, vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării - precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.

