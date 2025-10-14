Milioane de români ar putea fi afectați de schimbările majore ale legii RCA. Ce prevede proiectul dezbătut de parlamentari

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:52
1013 citiri
Milioane de români ar putea fi afectați de schimbările majore ale legii RCA. Ce prevede proiectul dezbătut de parlamentari
Parlamentarii dezbat modificările legislative FOTO /Pixabay

Milioane de șoferi ar putea fi afectați de noile modificări ale legii RCA, aflate marți în dezbaterea Parlamentului. Proiectul prevede restricții majore pentru păgubiți — de la pierderea dreptului de a-și alege service-ul auto, până la introducerea unei „co-plăți obligatorii” pentru reparații.

Asiguratorii ar urma să stabilească atât costurile, cât și soluțiile tehnice, în timp ce transportatorii avertizează că noile reguli ar putea declanșa proteste masive și chiar blocaje în industrie.

Mai mult, dispare posibilitatea ca o altă persoană să reprezinte păgubitul, iar șoferii vor trebui să achite din propriul buzunar diferența dintre suma oferită de asigurator și costul real al reparației - așa-numita „co-plată obligatorie”, arată Antena 3 CNN.

De asemenea, polițele RCA vor putea fi încheiate doar pe perioade de 6 sau 12 luni, fără opțiuni intermediare.

Potrivit COTAR, sub pretextul transpunerii unei directive europene, deputați și reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară ar fi introdus amendamente care reduc drastic drepturile păgubiților RCA. Reprezentanții transportatorilor atrag atenția că impactul economic ar putea fi devastator, atât pentru consumatori, cât și pentru industriile conexe - de la service-uri și transportatori, până la firme de leasing și rent-a-car.

COTAR anunță că, în cazul în care amendamentele vor fi adoptate de Parlament, transportatorii, service-urile auto, distribuitorii de piese și alte firme din domeniu vor declanșa proteste masive și chiar suspendarea activității.

#RCA, #lege, #modificare, #proiect, #dezbatere, #Parlament , #RCA
