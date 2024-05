Parlamentul vrea să schimbe legea RCA. Cum ar putea afecta despăgubirile datorate de asiguratori

La finalul anului trecut, Guvernul României a inițiat o serie de modificări ale normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere auto, propunând o schimbare semnificativă a legii RCA. Cinci luni mai târziu, proiectul se afla la comisiile Camerei Deputaților, după ce a trecut de Senat.

Patronatele din taximetrie și reparații auto au cerut miercuri, 8 mai, respingerea proiectului, pe motiv că acesta ar spori puterea asiguratorilor în raport cu păgubiții. O modificare aprobată în primă cameră este introducerea unui plafon de 400 de euro pentru plățile anticipate pentru reparații.

Proiectul de lege este încă analizat de comisiile Camerei Deputaților, însemnând că forma finală poate arăta diferit. Senatorii au votat deja favorabil pentru introducerea unor reglementări pentru reparația în regie proprie. Astfel, șoferii pot solicita firmelor de asigurare plata în avans, în limita a 400 de euro, echivalent în lei. În legea RCA nu există în prezent reglementări pentru regie proprie. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) dorește ca aceste plăți să fie făcute doar în baza prezentării unor documente justificative, prin care păgubitul să demonstreze că reparațiile au fost făcute în conformitate cu normele legale.

„Acest drept rămâne valabil, dar trebuie să luăm în considerare că un asemenea mecanism generează și unele efecte secundare. Poate fi o motivație pentru a fi făcute reparațiile acelor vehicule nu neapărat în service-uri autorizate și mai ales reparațiile să nu fie complete. Avem în vedere introducerea unui mecanism astfel încât cel care are un autovehicul avariat și a fost deschis un dosar de daună pentru care s-a plătit un beneficiu sub forma unei sume, așa zisa regie proprie, să aibă obligația ca într-o anumită perioadă să prezinte documente justificative către asigurătorul său prin care să demonstreze că mașina respectivă a fost reparată în condiții legale. Mai departe, informația respectivă va avea o valorificare”, declara pentru Economica.net Sorin Mititelu, vicepreședinte al ASF pentru piața de asigurări, la 22 februarie.

Ping-pong cu amendamentele

În scrisoarea deschisă, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) critică anumite amendamente, despre care spun că sunt susținute de industria asigurărilor, care au fost deja respinse de prima cameră. În Senat, Tanczos Barna (UDMR) a propus un amendament care viza introducerea unui preț de referință la reparații, arată centralizatorul propunerilor. Conform senatorului, o astfel de modificare ar fi fost necesară pentru a stabili un preț clar la manoperă, pentru a evita posibile situații de majorări nejustificate de costuri. Din scrisoarea confederației patronale reiese că interpreta acest amendament drept aducând o coplată pentru păgubit. Modificarea a fost respinsă cu majoritate de voturi în comisii.

În prezent, legea spune despre cuantumul despăgubirilor că „valoarea reparației se stabilește folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condițiile legii în care unitatea reparatoare auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată”. Senatorul UDMR a propus un alt amendament, care a fost finalmente respins, prin care lărgea modul de determinarea a valorii despăgubirilor. Astfel, pentru plățile în avans, asiguratorii ar fi putut folosi prețurile de referință pe piață și, în rest, ar fi putut încheia o convenție cu persoana păgubită și cu service-ul autor.

Deputații pot aduce și ei propuneri de amendamente pentru modificarea legii RCA. Consultarea site-ului web al diferitelor comisii din Cameră care trebuie să își dea avizul relevă faptul că, deocamdată, proiectul de lege (PL-x 216/2024) apare pe ordinea de zi doar la Comisia juridică. La finalul lunii aprilie, proiectul trebuia discutat în comisie, unde veniseră și invitați interesați să își exprime opinia. Dezbaterea a fost amânată pe motiv că părțile interesate trimiteau în continuare amendamente pentru analiza deputaților, care nu fuseseră încă studiate, conform înregistrării ședinței.

Totuși, grupul parlamentar al social-democraților ar fi depus deja amendamente la proiectul de lege, conform Economica.net. O presupusă modificare ar fi legată de dublarea plafonului pentru plățile în avans, de la 400 de euro, cum se arată în documentul adoptat de Senat, la 800 de euro, conform publicației. O altă schimbare care ar fi vizată ține de sancționarea asigurătorilor care nu plătesc la timp despăgubirile; dacă, în legea actuală, dobânda este de 0,2% per zi, presupusul amendament ar înlocui-o cu dobânda penalizatoare, în prezent 11% per an, scrie sursa citată.

Perspectiva industriei de asigurări

În aceeași zi în care COTAR s-a poziționat împotriva modificărilor propuse la legea RCA, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a venit cu un punct propriu de vedere. Reprezentanta companiilor din industrie a publicat parțial rezultatele unui sondaj prin care arată că 85% dintre șoferi ar fi de acord ca, în cazul unui accident, să primească recomandări de la asigurător de firme care le-ar putea repara mașina. În același timp, UNSAR, care nu publică datele studiului, spune că mai mult de jumătate dintre respondenți s-ar declara deranjați și foarte deranjați dacă reparația efectuată în baza poliței ar fi cu mult mai costisitoare decât în momentul în care ar fi plătită de șofer pe cont propriu.

UNSAR amintește că dauna medie plătită în baza RCA a ajuns anul trecut la 10.750 de lei și că valoarea totală a despăgubirilor plătite anul trecut a ajuns la nivelul record de 4,2 miliarde de lei. Organizația din industrie susține că a crescut prețul costului reparațiilor, dar prețul mediu ridicat este explicabil și de fenomenul fraudelor.

Protestele de la începutul anului

Discuțiile despre modificarea legii RCA vin într-un context sensibil, după ce la începutul anului au avut loc mai multe proteste în Capitală. La vremea respectivă protestatarii reclamau scumpirea polițelor obligatorii, printre altele. Una dintre cererile exprimate atunci era plafonarea prețurilor la asigurarea RCA.

În februarie, Mititelu, vicepreședintele ASF, recunoștea că există o problemă pe piața polițelor, evidențiată de diferențele mari între tarife pentru același vehicul. Totuși, oficialul declara că nu poate fi vorba despre introducerea unui plafon.

„În momentul în care acelaşi client solicită oferte de la 3-4-5 furnizori de asigurare RCA din piaţă şi ai un ecart de la 1 la 5 ori al tarifului, ceva nu funcţionează. Ţine de conduită, modul în care sunt făcute calculele de tarifare, nu neapărat metodologiile, pentru că acelea sunt generale. În mod normal obiectivele comerciale trebuie să conducă către o conduită justă. […] Nu putem interveni în stabilirea preţurilor, dar putem interveni în modul cum se operează în piaţă“, spunea acesta pentru Ziarul Financiar.

În scrisoarea sa deschisă din 8 mai, COTAR sublinia că are în vedere, printre alte acțiuni, solicitarea unei autorizații pentru a picheta sediul Guvernului. Documentul prin care organizația cere oprirea proiectului de lege este adresat preşedintei Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, comisarului european pentru Transporturi, Adina Vălean, premierului Regatului Belgiei (care deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene), Alexander de Croo, preşedintelui Senatului României, Nicolae Ciucă, preşedintelui interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, şi premierului Marcel Ciolacu.

