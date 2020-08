DIGI a raportat pierderi de 41 milioane euro in primul semestru al anului, de la un profit de peste 3 milioane de euro anul trecut

Pierderile au fost generate de costuri financiare nete de 110 milioane euro, rezulta din raport.De asemenea, grupul a incheiat prima parte a acestui an cu venituri totale de 623 milioane euro, de la 575 milioane euro in primul semestru din 2019.Grupul Digi Communications NV a inregistrat in al doilea trimestru al anului venituri in crestere cu 5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, de 310 milioane euro, fata de 294 milioane euro in trimestrul 2 din 2019 si un progres al unitatilor generatoare de venituri (RGU) la 16,9 milioane de la 15,5 milioane, la 30 iunie 2019."Global, grupul a inregistrat o performanta consistenta in cel de-al doilea trimestru al anului 2020, in ciuda schimbarilor privind sanatatea publica. Pe masura ce autoritatile au trecut la relaxarea restrictiilor sociale si comerciale, ca urmare a pandemiei Covid-19, de la jumatatea lunii mai, operatiunile Digi si principalele activitati s-au adaptat la noile reguli si masuri, continuand sa asigure sanatatea angajatilor, clientilor, partenerilor. In ciuda unui mediu general instabil, operatiunile Digi din toate teritoriile unde este prezent au avut rezultate stabile, confirmand nevoia de conectivitate a tuturor segmentelor de public, mai ales in contextul pandemiei. Drept urmare, la finalul celui de-al doilea trimestru, numarul RGU pe principalele segmente de servicii (internet fix si cablu TV) au inregistrat un nou nivel istoric de 3,9 milioane RGU (internet fix), respectiv 4,5 milioane RGU (cablu TV)", anunta compania.Serviciile de comunicatii electronice mobile de voce si date au ajuns la 6 milioane RGU"In Romania, Consiliul Concurentei a aprobat, in iulie, transferul unor active intre filiala locala si trei operatori independenti (AKTA, DCS si ATTP Telecommunications). Acesta este un pas mai departe in proiectul companiei noastre privind cresterea digitalizarii si reducerea diferentelor de conectivitate intre diferitele regiuni ale principalei noastre piete. Ca urmare a tranzactiei, vom furniza servicii de calitate la preturi accesibile catre sute de mii de clienti", a declarat Serghei Bulgac, CEO al Grupului Digi Communications N.V.Operatiunile din Romania au contribuit semnificativ la veniturile consolidate ale grupului (61 % in trimestrul 2 2020), la totalul serviciilor furnizate (70% RGU) si la EBITDA consolidat (75%). Cele mai importante evolutii in acest trimestru incheiat la 30 iunie 2020, fata de aceeasi perioada a anului 2019, au fost obtinute pe segmentul serviciilor de comunicatii electronice fixe (+ 13% RGU internet fix si + 8% RGU pe segmentul pay-tv).Pe segmentul comunicatiilor mobile, in al doilea trimestru al anului, Digi si-a pastrat pozitia de lider al portabilitatii, in ciuda unei reduceri a numarului de portari fata de aceeasi perioada a anului 2019, de la 80.411 numere de telefonie mobila portate la 70.236. In total, in primul semestru al anului 2020, in reteaua Digi Mobil s-au portat 166.643 de numere, intr-o usoara crestere fata de aceeasi perioada a anului anterior, cand s-au inregistrat 164.830 de numere portate. In iunie 2020, Digi a inregistrat o cota de piata de 44,8% din totalul numerelor mobile portate.In Ungaria, in conditiile masurilor restrictive adoptate de autoritati, operatiunile s-au derulat, in primele sase luni ale anului, la un nivel asemanator celui din perioadele de normalitate. Digi Ungaria a demarat cea de-a doua faza de dezvoltare a retelei mobile si si-a extins acoperirea in zone unde anterior nu oferea servicii de comunicatii mobile si a imbunatatit atat densitatea retelei, cat si calitatea serviciilor oferite prin intermediul tehnologiilor de ultima ora.In Spania, rata de crestere a numarului de unitati generatoare de venituri a revenit la nivelul inregistrat inainte de criza pandemica. Digi Spain a reusit, in al doilea trimestru al anului, sa depaseasca pragul de 2,1 milioane RGU pentru serviciile de voce si date mobile si si-a majorat contributia la veniturile consolidate ale grupului (21%) si EBITDA consolidat (12%)."In ceea ce priveste portabilitatea in reteaua Digi din Spania, operatorul a reconfirmat trendul ascendent pe care s-a inscris in ultima perioada si, odata cu relaxarea masurilor de prevenire a raspandirii pandemiei, a continuat sa inregistreze o crestere a numarului de servicii mobile portate - peste 32.700 de portari nete in mai si iunie. Filiala spaniola a dus mai departe proiectul de extindere a retelei de servicii de comunicatii electronice fixe, acoperind cu fibra optica tot mai multe regiuni din tara iberica. Digi Spania furnizeaza, in prezent, servicii de telefonie fixa si internet in 25 din cele 50 de regiuni ale tarii, ultimele 8 regiuni adaugate fiind: Cadiz, Burgos, Valladolid, Segovia, Badajoz, Girona, insulele Baleare si La Rioja", arata raportul companiei.In Italia, cea de-a patra piata unde grupul este prezent, ca MVNO (Mobile Virtual Network Operator), echipele s-au concentrat pe diversificarea ofertei catre clienti si pe optimizarea calitatii serviciilor. Digi Italia inregistra 245.000 RGU la 30 iunie 2020, comparativ cu 213.000 RGU la 30 iunie 2019.Digi Communications NV este un operator european in domeniul comunicatiilor electronice, cu operatiuni in Romania, Ungaria, Spania si Italia si este compania-mama a RCS & RDS, liderul de piata in Romania pe segmentul serviciilor de tip pay-tv si internet fix. Pe parcursul celor aproape 27 de ani de existenta, Digi a ajuns sa detina, in prezent, cea mai extinsa retea de fibra optica din regiune, cu o acoperire de aproximativ 8,4 milioane locuinte, in Romania si Ungaria (la 31 decembrie 2019).In Romania, Grupul Digi este cel mai mare angajator din domeniul antreprenorial local, cu aproximativ 13.000 angajati (circa 16.500 pe toate cele patru piete unde este prezent).Grupul Digi cuprinde: televiziunile Digi 4K, Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel si Hit Music Channel, radiourile Digi FM, ProFM, Dance FM, Chill FM si platformele de comunicare online reunite sub umbrela Digi Online.