Ministerul Apărării al Ucrainei a transmis vineri, 1 aprilie, ca răspuns la o întrebare despre explozia de la un depozit de petrol situat în regiunea Belgorod din Federația Rusă, că nu este responsabil pentru situațiile de urgență din Rusia.

Acest lucru a fost anunțat în timpul unui briefing de către purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Oleksandr Motuzianik, transmite suspilne.media.

„De astăzi, statul ucrainean desfășoară o operațiune de apărare pentru a respinge agresiunea armată rusă pe teritoriul Ucrainei. Aceasta nu înseamnă că Ucraina ar trebui să fie responsabilă pentru toate calculele greșite, catastrofele și toate evenimentele care au loc în Rusia. Acesta nu este prima dată când vedem astfel de acuzații. Prin urmare, nici nu voi confirma această informație și nici nu o voi infirma”, a spus colonelul.

⚡️⚡️⚡️Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn