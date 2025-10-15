Reacție a unui medic, după moartea tinerei mame din Constanța: "Suveraniștii vă învață să refuzați cezariana și vaccinurile"

Medicul susține că cei doi soți au refuzat interventiile medicale FOTO Pixabay

Moartea tinerei din Constanța, care a refuzat împreună cu soțul său intervențiile medicale recomandate de medici, a stârnit un val de controverse în mediul public. Chirurgul Marius Uscatu pune tragedia pe seama propagării ideilor conspiraționiste și a neîncrederii în sistemul medical, alimentate de rețelele sociale, în special TikTok.

"Efectul tictocurilor asupra românilor

Moartea tinerei de la Constanța, după ce ea și soțul au refuzat cezariana și histerectomia salvatoare, este doar rezultatul îndoctrinării programatice din ultimii 6 ani.

Da, „suveraniștii” vă învață să refuzați cezariana și vaccinurile. Dar ei se tratează la Viena și sunt vaccinați cu schema completă anti-covid.

Da, portocaliul narcisist tocmai s-a vaccinat anti-covid, după ce a retezat fondurile pentru cercetare medicală în domeniul vaccinurilor.

Iar voi... voi muriți datorită ignoranței, naivității și propagandei tictociste.

PS: cred că s-a încheiat orice discuție despre nașterea acasă", a scris Uscatu.

Postarea stârnit un val de reacții, printre cei care au comentat fiind și unii apropiați ai cuplului care au susținut că nu au refuzat cezariana și histerectomia.

Medicul s-a apărat și a postat comunicatul oficial al DSP: "Atât Colegiul Medicilor din Constanța, cât și Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei și procedurile urmate în timpul internării. Autoritățile încearcă să stabilească motivele pentru care femeia și soțul ei au refuzat, atât operația de cezariană, cât și histerectomia – intervenție chirurgicală de îndepărtare a uterului".

