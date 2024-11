Andreea Esca, reacție neașteptată după ce „MasterChef” a fost lider de audiență. Cât de puțini oameni s-au uitat la „Chefi la cuțite”

Andreea Esca este atentă la audiențele PRO TV-ului și nu ratează ocazia când vine vorba să-și felicite colegii din trust. În spirit de glumă, prezentatoarea TV a postat o imagine în care arată câți oameni s-au uitat la „MasterChef”, câți s-au uitat la „Chefi la cuțite” - PRO TV vs ANTENA 1, cu melodia pe fundal „This Is How We Do It”, cântată de Montell Jordan.

Ironică sau nu, mândră sau doar fericită, Andreea Esca le-a ridicat mingea la fileu colegilor din Antena 1, pe care PRO TV-ul i-a întrecut la capitolul audiențe.

Prezentatoarea știrilor de la ora 19:00 a ținut să le împărtășească și fanilor reușita colegilor săi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, de pe data de 19 noiembrie, când PRO TV-ul a fost peste Antena 1 la capitolul audiențe.

Rating/Share PRO TV - Antena 1

PRO TV a avut un rating de 6.8%, în timp ce Antena 1 a înregistrat 3.4%.

PRO TV a avut share de 22.2%, iar Antena 1 de 11.0%.

PRO TV este una dintre cele mai populare televiziuni din România, lansată pe 1 decembrie 1995. Parte a grupului Central European Media Enterprises (CME), care aparține în prezent gigantului american PFF Group, PRO TV s-a impus rapid ca lider de audiență prin conținut variat, de calitate și inovativ.

PRO TV este cunoscut pentru producțiile de succes, inclusiv pentru conținutul știrilor (Știrile PRO TV), pentru emisiuniunile de divertisment precum „Românii au talent”, „Vocea României”, „Las Fierbinți”, dar și pentru serialele și filmele internaționale difuzate.

Ads

Antena 1, la fel ca și PRO TV-ul, este unul dintre cele mai importante posturi de televiziune din România, lansat pe 29 noiembrie 1993. Parte a grupului Intact Media Group, fondat de familia Voiculescu. Antena 1 a devenit un jucător cheie în peisajul media românesc, adresându-se unui public larg, cu un mix de divertisment, știri și seriale.

Postul este cunoscut pentru emisiuni de succes precum "Acces Direct", "Chefi la Cuțite", "iUmor", dar și pentru reality-show-uri ca "Asia Express" sau "Insula Iubirii". În zona de știri, colaborează îndeaproape cu Observator, jurnalul său emblematic, dar și Antena 3.

Ads