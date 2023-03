Prima reacție a demnitarului italian pe capul căruia rușii ar fi pus o recompensă de 15 milioane de dolari. ”Nu mă simt amenințat”

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, neagă faptul că fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, ar putea fi implicat în ordonarea asasinării acestuia. Politicianul a scris despre acest lucru pe pagina sa de Twitter.

Șeful departamentului italian de apărare este convins că astăzi nu există nicio amenințare și nu crede în discuție că există o recompensă pentru uciderea sa.

„Vreau să repet din nou: nu mă simt amenințat și sunt sigur că nu există recompensă pe capul meu. Dacă ar exista riscuri reale sau amenințări de această amploare, eu cu siguranță aș fi fost informat despre ele, iar acest lucru nu s-a întâmplat”, a scris Guido Crosetto pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Twitter.

Miercuri, 15 martie, ziarul italian Il Foglio, citând surse, a publicat o știre, potrivit căreia fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a ordonat mercenarilor din gruparea „Wagner” să-l elimine prin orice mijloace pe șeful Ministerului italian al Apărării.

Potrivit oficialilor serviciilor de informații, a fost plasată o recompensă de 15 milioane de dolari, iar Guido Crozetto ar putea fi doar unul dintre oficialii pe care Federația Rusă va încerca să-i înlăture, susține sursa.

"Două grupuri cu câteva zeci de soldați ar putea desfășura acțiuni țintite în Italia. Medvedev nu este doar un purtător de cuvânt nebun al propagandei. El reflectă politica reală a Kremlinului", se arată în știre.

Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me.

Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto.