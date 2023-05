Reacția Ucrainei după ce Rusia a a acuzat-o că ar fi atacat cu drone palatul prezidențial al lui Putin

Oficiali de la Kiev susțin că nu dețin informații despre ”așa-zisele atacuri nocturne asupra Kremlinului”.

Purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhii Nikiforov, afirmă că nu își folosește armele pentru a ataca alte state, ci pentru a-și elibera teritoriul ocupat, conform g4media.ro.

”Nu avem informații despre așa-zisele atacuri nocturne asupra Kremlinului. (...) Așa cum președintele Zelenski a declarat de numeroase ori înainte, Ucraina folosește toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a-și elibera propriul teritoriu, nu pentru a-i ataca pe alții. (...) Ceea ce s-a întâmplat în Moscova este, evident, o escaladare a atmosferei înainte de 9 Mai”, a declarat miercuri pentru CNN Serhii Nikiforov, după ce a fost întrebat despre acuzațiile Rusiei privind atacul cu drone asupra palatul prezidențial al lui Putin din Moscova.

Moscova a calificat incidentul drept un „act terorist planificat” și a declarat că îl consideră un atentat la viața președintelui rus, potrivit agenției de știri Interfax.

Nu au fost raportate victime sau pagube, iar Putin nu a fost rănit, a precizat Kremlinul.

The press secretary of the President of Ukraine Serhii Nykyforov denied statements about Ukraine's involvement in the attack on the Kremlin.

