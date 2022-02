Reacțiile oficialilor europeni după atacul Rusiei asupra Ucrainei. Ursula von der Leyen: Vom cere socoteală Kremlinului

Oficiali europeni au reacționat după ce Rusia a început operațiuni militare în Ucraina.

Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat joi dimineaţă, 24 februarie, atacurile militare ale Rusia asupra Ucrainei constituie ”o încălcare flagrantă" a dreptului internaţional și că este ”o zi neagră pentru Europa”.

”Germania condamnă cât se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al preşedintelui (Vladimir) Putin. Suntem solidari cu Ucraina şi cu locuitorii săi. (...) Este o zi îngrozitoare pentru Ucraina şi o zi neagră pentru Europa”, a declarat Olaf Scholz, într-un comunicat.

Potrivit acestuia, Germnaia se va consulta cu partenerii săi din G7, NATO şi UE.

O altă reacție internațională este cea a prim-ministrului englez, Boris Johnson. Premierul a afirmat că este ”îngrozit de evenimentele înspăimântătoare din Ucraina”. Acesta a mai precizat că a discutat cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre următorii paşi, relatează Reuters.

Preşedintele rus Vladimir Putin "a ales calea vărsării de sânge şi a distrugerii prin lansarea acestui atac neprovocat asupra Ucrainei", a scris Johnson pe Twitter. "Marea Britanie şi aliaţii noştri vor răspunde în mod hotărât", a adăugat el.

La rândul său, şefa diplomaţiei britanice, Liz Truss, a condamnat atacul asupra Ucrainei şi a promis un răspuns al comunităţii internaţionale la acest "act teribil de agresiune".

"Condamn ferm acest atac înspăimântător şi neprovocat pe care l-a lansat Putin asupra poporului ucrainean", a scris ea pe Twitter. "Suntem alături de Ucraina şi vom lucra cu partenerii noştri internaţionali pentru a răspunde la acest act teribil de agresiune", a adăugat ministrul britanic de Externe.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei, conform news.ro.

”Condamnăm ferm atacul nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. În aceste ore negre, gândurile noastre se îndreaptă către Ucraina şi către femeile, bărbaţii şi copiii nevinovaţi care se confruntă cu acest atac neprovocat şi se tem pentru viaţa lor", a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

"Vom cere socoteală Kremlinului", a adăugat ea.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.

In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.

We will hold the Kremlin accountable.