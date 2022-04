E Romania singura tara care dezvolta reactoare modulare mici?

Romania urmeaza un trend international si european al dezvoltarii si implementarii reactoarelor modulare mici, cea mai avansata si performanta tehnologie nucleara, o sursa de energie curata, sigura si accesibila.

La nivel global sunt peste 70 de tipuri de reactoare modulare mici, in diferite stadii de dezvoltare, unul singur fiind licentiat – SMRul dezvoltat de catre compania americana NuScale, aprobat de catre Comisia de Reglementare SUA in august 2020. Statele Unite sunt pioner la acest capitol, avand si o industrie nucleara puternica.

Franta de asemenea, in Uniunea Europeana, se bazeaza pe energie nucleara in procent de peste 60% si are o strategie energetica pe termen lung, bazata pe energie nucleara, prin dezvoltarea reactoarelor modulare mici. Statul francez sprjina dezvoltarea propriul reactor modular pana in 2030. Marea Britanie, de asemenea.

Romania are un avantaj imens. Cu peste 25 ani de experienta in domeniul nuclear, Romania opereaza la standarde de siguranta si excelenta doua unitati nucleare CANDU, care sunt doua dintre cele mai performante unitati dintre cele peste 400 de centrale electrice nucleare din lume, si are o echipa de experti nuclearisti recunoscuti si certificati la nivel international, de asociatiile, autoritatile si reglementatorii industriei nucleare: CNCAN (Consiliul National de Reglementare a Activitatilor Nucleare), WANO (World Association of Nuclear Operators), INPO (Institute of Nuclear Power Operators), NEA (Nuclear Energy Agency), IAEA (International Atomic Energy Association).

Prin colaborarea cu Statele Unite si NuScale, Romania a ales tehnologia cea mai matura, cea mai avansata in acest moment si singura care are in acest moment un lanț de potentiali parteneri, precum și capacitatea de livrare de reactoare modulare mici în SUA și în străinătate in acest deceniu.

Mai mult, Romania o industrie nucleara, are experienta de a contribui la implementarea unei tehnologii inovatoare. Avem in Romania un lant intern de producatori care se pot dezvolta pentru a produce componente si a le asambla pentru proiecte regionale de SMR. Romania are astfel sansa sa devina un hub de productie dar si de pregatire a viitorilor operatori din regiune; in acest sens vom instala un simulator al camerei de comanda unui reactor modular mic.

Tari precum SUA, Canada, UK, Franta, Polonia, Bulgaria fac deja primii pasi pentru dezvoltarea primului SMR, iar Romania are sansa sa isi valorifice experienta nucleara si sa contribuie la construirea unui viitor durabil.

