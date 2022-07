Sprijinul oferit de Exim Bank din SUA pentru programul nuclear civil din România. ”Vom finaliza etapa de finanţare a reactoarelor 3 şi 4 până la finalul acestui an”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus marți, 26 iulie, că preşedintele US Exim Bank, Reta Jo Lewis, a reiterat dorinţa de a sprijini investiţiile strategice în dezvoltarea programului nuclear civil în România.

"Am continuat discuţiile despre construcţia noilor reactoare de la Cernavodă cu Reta Jo Lewis - Preşedintele US Exim Bank. În cadrul întâlnirii am discutat despre sprijinul pe care România îl va primi pentru reactoarele 3 şi 4.

Totodată, preşedintele Exim Bank a reiterat dorinţa de a sprijini investiţiile strategice în dezvoltarea programului nuclear civil în România şi de a asigura finanţarea. Relaţia de cooperare România - SUA are o dinamică foarte bună şi este în permanentă dezvoltare. Sunt convins că vom finaliza etapa de finanţare a reactoarelor 3 şi 4 până la finalul acestui an cu sprijinul US Exim Bank", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

În noiembrie anul trecut, Nuclearelectrica a anunţat avansarea Proiectului Unităţilor CANDU 3 şi 4 de la Cernavodă, iar în cadrul etapei pregătitoare, EnergoNuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy.

Potrivit companiei, finalizarea noilor capacităţi nucleare Candu va aduce multiple beneficii socio-economice. Astfel, vor fi generate indirect până la 19.000 de locuri de muncă. De asemenea, 20 de milioane de tone de CO2 vor fi evitate anual cu patru unităţi în operare iar contribuţia energiei nucleare în producţia totală de energie, la nivel naţional, va creşte la 36%. Contribuţia energiei nucleare în producţia totală de energie fără emisii de CO2, la nivel naţional, va creşte la 66%.

În august 2021, România a semnat un Memorandum de Înţelegere (MoU) cu Canada pentru a consolida şi susţine în continuare cooperarea în proiecte civile de energie nucleară, ca urmare a unei relaţii de 55 de ani între Canada şi România în industria nucleară.

Proiectul Unităţilor CANDU este inclus în Strategia Energetică a României, pentru perioada 2019 - 2030, cu perspectivă pentru 2050, precum şi în Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice, ca pilon al independenţei energetice a României şi al atingerii obiectivelor de decarbonare ca stat membru al UE. În acest sens, România a semnat la 9 octombrie 2020 un Acord Interguvernamental privind cooperarea în domeniul proiectelor de energie nucleară, care a fost ulterior ratificat şi de Parlamentul României, prin Legea nr.199/2021, având un sprijin larg şi fiind adoptat cu o majoritate de voturi.

De asemenea, în octombrie 2020, US Exim Bank şi-a exprimat, printr-un Memorandum de Înţelegere încheiat cu Ministerul Energiei, interesul de a finanţa proiecte mari de investiţii în România, inclusiv de tipul celor nucleare, în valoare totală de 7 miliarde de dolari.

Cele două reactoare de la Cernavodă aflate în prezent în funcţiune asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost pusă în operare comercială la data de 2 decembrie 1996, iar Unitatea 2 la data de 28 septembrie 2007.

