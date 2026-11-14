Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit la trei zile după repornire, revine în rețea. Când vor funcționa ambele unități la capacitate maximă

Societatea Nuclearelectrica anunță că Unitatea 1 de la CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național, joi, 12 noiembrie, urmând să atingă puterea nominală vineri.

Miercuri, a fost conectată la Sistemul Energetic Național Unitatea 2, care va atinge puterea nominală joi. Compania precizează că, începând de vineri, cele două unități ale CNE Cernavodă vor asigura aproximativ 20% din necesarul de consum al României.

”SN Nuclearelectrica anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în data de 12 noiembrie 2026, ulterior finalizării lucrărilor de remediere de către specialiștii CNE Cernavodă. Unitatea 1 va atinge puterea nominală în data de 13 noiembrie 2026”, arată compania într-un comunicat de presă transmis pe BVB.

Nuclearelectrica precizează că Unitatea 2 a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri, urmând să atingă puterea nominală joi.

”Efectuarea lucrărilor de remediere și reconectarea Unității 1, precum și conectarea Unității 2 la Sistemul Energetic Național s-au realizat în baza procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului înconjurător”, susțin oficialii companiei.

Începând de vineri, ambele Unități ale CNE Cernavodă vor funcționa la putere nominală, reasigurând aproximativ 20% din necesarul de consum al României, potrivit conducerii Nuclearelectrica.

Marți, Nuclearelectrica SA informa că Unitatea 2 de la CNE Cernavodă va fi sincronizată la Sistemul Energetic Național (SEN) miercuri, urmând să atingă puterea nominală joi. Cât privește Unitatea 1, remedierea defecțiunii era estimată să dureze 2-4 zile.

Nuclearelectrica a anunțat, luni seară, că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza unei defecțiuni la partea nenucleară, după ce fusese resincronizată la SEN vinerea trecută.

Anterior, Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat în 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat în 13 august, ducând la oprirea totală a centralei, din cauza debitului scăzut al Dunării.

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