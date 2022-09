Assist și gol de senzație în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid! Cum s-a temrinat meciul VIDEO

Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică, în deplasare, formaţia Atletico Madrid, scor 2-1, şi află pe primul loc în campionat. Betis Sevilla a învins-o pe Girona, scor 2-1, şi a rămas pe poziţia a treia.

Pe arena Civitas Metropolitano, Real Madrid a condus cu 2-0, prin golurile reuşite în prima repriză de Rodrygo (18) şi Valverde (36). Atletico a marcat în minutul 83, prin Hermoso, dar acelaşi jucător a fost eliminat pentru al doilea galben înminutul 90+1, şi Real s-a impus cu 2-1.

În celelalte meciuri disputate duminică, în etapa a şase din La Liga, s-au înregistrat următoarele rezultate:

Osasuna – Getafe 0-2; Villarreal – FC Sevilla 1-1; Betis Sevilla – Girona 2-1; Real Sociedad – Espanyol Barcelona 2-1.

În clasament conduce Real Madrid (18 puncte), urmată de FC Barcelona (16 puncte) şi Betis Sevilla (15 puncte).

Golul fantastic marcat de Rodrygo după pasa lui Tchouameni

