Partidă excepțională între Bayern München și Real Madrid. Cum s-a încheiat prima semifinală din Liga Campionilor

Bayern Munchen și Real Madrid au oferit un spectacol de cinci stele în manșa tur a semifinalelor Ligii Campionilor.

La München, Bayern și Real au fost protagonistele unei partide extraordinare. Bavarezii au început meciul ca din tun și Sane a ratat o ocazie mare în secunda 38! După 15 minute de asalt bavarez, Real Madrid a revenit în joc, iar Vinicius a dat lovitura pe contraatac după o pasă superbă a lui Kroos. 1-0 pentru Real în minutul 24!

Bayern a început și repriza a doua în forță, dar de data aceasta echipa germană a fost letală. Leroy Sane a egalat cu un șut la colțul scurt în minutul 53, iar Harry Kane (57) a transformat un penalty și a dus-o pe Bayern în avantaj: 2-1!

După o serie de ocazii la ambele porți, Real Madrid a avut ultimul cuvânt prin același Vinicius. Brazilianul a egalat în minutul 83 din penalty, după un fault al lui Kim asupra lui Rodrygo.

S-a terminat 2-2 și totul se va decide pe "Santiago Bernabeu" în returul programat săptămâna viitoare, pe 8 mai.

Miercuri seara, în manșa tur din a doua semifinală a Ligii Campionilor, se întâlnesc Borussia Dortmund și PSG.

