Real Madrid a boicotat din nou gala ”Balonului de Aur”. Care e motivul

Echipa spaniolă Real Madrid nu a trimis o delegaţie la ceremonia de decernare a Balonului de Aur de luni, a anunţat AFP.

Clubul iberic nu va interzice însă jucătorilor şi jucătoarelor sale să participe în mod individual, dacă doresc. Spre exemplu, scoţiana Caroline Weir, care se numără printre jucătoarele nominalizate la Balonul de Aur feminin, va fi prezentă la Theatre Chatelet.

Echipa masculină, care se pregăteşte pentru meciul din La Liga programat marţi, în deplasare, cu Levante, nu va face deplasarea, conform dorinţei antrenorului Xabi Alonso.

Kylian Mbappé a anunţat deja marţea trecută, după victoria împotriva Marsiliei (2-1) în Liga Campionilor, că nu va veni să-şi ridice trofeul Gerd Müller pentru cel mai bun marcator al sezonului.

Sezonul trecut, Real a boicotat ceremonia, oficialii madrileni fiind nemulţumiţi de încoronarea lui Rodri (Manchester City) în detrimentul jucătorului său Vinicius Jr.

