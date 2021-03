Karim Benzema il face uitat pe Cristiano Ronaldo. Ce performanta a reusit francezul in Champions League

Doar patru jucatori au inscris de mai multe ori in Liga Campionilor, Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120), Robert Lewandowski (72) si Raul (71), ultimul fiind retras din activitate.In afara de Benzema, din Top 5 golgheteri, doar atacantul celor de la Bayern Munchen mai continua competitia.Karim Benzema, 33 de ani, are in total cinci goluri inscrise in acest sezon al LC, iar in cariera a jucat 126 de meciuri in cea mai importanta competitie europeana pentru cluburi.Francezul a marcat 58 de goluri pentru Real, in 107 aparitii, si 12 pentru Lyon, in 19 jocuri.Real Madrid s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa Atalanta, in mansa a doua a optimilor de finala.Au marcat: Benzema '34, Ramos '60 (p), Asensio '84 / Muriel '83.In tur, Real a castigat in Italia, cu 1-0.CITESTE SI: