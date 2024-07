Borussia Dortmund - Real Madrid: Avancronica partidei, ultimele informatii si cotele la pariuri

Borussia Dormund si Real Madrid, o fosta finalista recenta a Ligii Campionilor si detinatoarea trofeului, se intalnesc marti seara in cel mai tare meci al zilei, in grupele competitiei.

Borussia Dortmund vine dupa patru victorii categorice consecutive, in care a marcat 20 de goluri, inclusiv un 6-0 in prima etapa din grupele Champions League, pe terenul celor de la Legia Varsovia.

Golgheter este Pierre-Emerick Aubameyang, cu 6 goluri in 7 partide, in timp ce fundasul Raphael Guerreiro are 3 reusite.

In campionat, Dortmund este pe locul 2, dupa Bayern Munchen, avand 12 puncte dupa 5 etape.

Marc Bartra, Sven Bender si Neven Subotici sunt cele mai importante absente din lotul germanilor, din cauza unor accidentari.

De partea cealalta, Real Madrid a obtinut o victorie chinuita, in ultimul minut al prelungirilor, in prima partida din grupa contra celor de la Sporting Lisabona, scor 2-1, chiar pe teren propriu, dupa ce in minutul 88 era 1-0 pentru lusitani.

Madrilenii vin dupa doua meciuri in care au terminat la egalitate, in campionat, unde sunt totusi lideri, cu 14 puncte dupa 6 etape.

Surprinzator, golgheteri sunt Sergio Ramos si Marco Asensio, fiecare cu cate 5 goluri. Marcelo, Pepe si Casemiro sunt cele mai importante absente din lotul spaniolilor, din cauza unor accidentari.

Echipe probabile:

Borussia Dortmund: Roman Buerki - Lukasz Piszczek, Sokratis Papastathopoulos, Matthias Ginter, Marcel Schmelzer - Julian Weigl - Ousmane Dembele, Mario Goetze, Raphael Guerreiro, Andre Schuerrle - Pierre-Emerick Aubameyang

Real Madrid: Francisco Casilla - Daniel Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Danilo - Luka Modric, Toni Kroos, Mateo Kovacic - Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo

In tabelul de mai jos puteti vedea cele mai mari cote oferite de agentiile de pariuri sportive din Romania

Borussia Dortmund-Real Madrid 1 X 2 peste 2.5 sub 2.5 Unibet 2.60 3.60 2.65 1.53 2.55 Netbet 2.50 3.55 2.65 1.46 2.50 Sportingbet 2.55 3.50 2.70 1.50 2.75 Winmasters 2.50 3.55 2.70 1.49 2.54 Fortuna 2.45 3.65 2.65 1.50 2.55 888sport 2.60 3.60 2.65 1.53 2.55 Betfair 2.50 3.30 2.75 1.53 2.45

