Juventus se califica in finala Champions League dupa o remiza italiana cu Real Madrid

Juventus a obtinut, miercuri seara, calificarea in finala editiei 2014/2015 a Ligii Campionilor.

Dupa victoria la limita din meciul tur, de la Torino, scor 2-1, "Batrana Doamna" a smuls o remiza, scor 1-1, in cel mai pur stil italian in returul de la Madrid, ajungand astfel in ultimul act al Champions League.

"Galacticii" lui Ancelotti au inceput foarte tare partida de pe Bernabeu, ratand ocazii mari prin Benzema si Ronaldo.

In mod firesc, golul a venit in minutul 23, Ronaldo marcand dintr-un penalti acordat destul de usor de arbitrul de centru la un duel dintre Chiellini si James Rodriguez.

Desi au scazut usor ritmul dupa marcarea golului, cei de la Real au continuat sa domine in fata unui Juventus apatic si parca incapabil sa se opuna presiunii madrilene.

Cristiano, de doua ori, si Benzema au irosit alte trei ocazii foarte mari pana la pauza, lucru care avea sa ii coste pe iberici chiar finala.

Dupa reluarea jocului Juventus ne-a aratat o alta fata, jucatorii intrand mult mai montati in teren.

Golul egalizator a venit in urma unei faze fixe la care defensiva Realului a gafat, permitandu-i lui Pogba sa trimita cu capul pentru Morata, iar fostul jucator al Realului a inscris din nou in poarta echipei la care s-a format.

Din acel moment cei de la Real au atacat pe alocuri haotic, abuzand de centrari, care au fost prada usoara pentru masivii fundasi centrali italieni.

Gareth Bale a avut trei sanse mari de a aduce formatia madrilena in avantaj, dar si Casillas a fost pus serios la treaba, intervenind excelent la suturile lui Marchisio si Pogba.

In cele din urma, nimeni nu a mai marcat, iar Juventus a obtinut calificarea in marea finala de la Berlin, acolo unde o asteapta FC Barcelona.

Partida dintre Real Madrid si Juventus a fost transmisa in direct pe site-ul Ziare.com, iar mai jos aveti rezumatul acesteia:

Min.90+4 Final de meci! Juventus se califica in finala Ligii Campionilor!

Min.90+3 Ce eroare face Casillas! Greseste un aut in ultimul minut si ii permite lui Juve sa se instaleze in jumatatea adversa.

Min.90+2 Atacurile Realului nu au claritate, sunt multe baloane gresite.

Min.89 Schimbare Juventus: Pereyra intra in locul lui Pogba.

Min.88 Ce ocazie! Pogba primeste in centrul careului, suteaza insa pe centru si Casillas respinge!

Min.87 Sunt aproape de o mare gafa cei de la Juventus, insa Chicharito trimite pe langa poarta.

Min.84 Schimbare Juventus: Llorente intra in locul lui Morata.

Min.84 Suteaza Bale de la distanta, dar trimite pe langa poarta.

Min.83 Atacuri aproape disperate ale Realului pe acest final de joc.

Min.79 Schimbare Juventus: Barzagli intra in locul lui Pirlo.

Min.76 Cartonas galben pentru Lichtsteiner.

Min.74 Hernandez cade in careu in duel cu Evra, insa nu primeste penalti.

Min.72 Ce ocazie! Ronaldo centreaza bine, insa Bale trimite peste poarta din doi metri!

Min.71 Resping gresit fundasii lui Juve, insa Bale suteaza pe langa poarta.

Min.70 Cartonas galben pentru Tevez.

Min.70 Ce ocazie! Vidal paseaza excelent pentru Marchisio, dar acesta nu il poate invinge pe Casillas din pozitie ideala!

Min.68 Sut frumos al lui James, dar balonul trece putin peste poarta.

Min.67 Schimbare Real: Iese Benzema si intra Chicharito Hernandez.

Min.66 Vidal centreaza in fata portii pentru Morata, insa acesta nu ajunge pentru a pune latul.

Min.63 Ce ocazie! Bale trimite pe langa poarta din trei metri!

INFO: In momentul de fata, Juve este cea care merge in finala Ligii.

Min.57 GOOOL JUVENTUS! Alvaro Morata restabileste egalitatea dupa o faza confuza, cu un sut puternic din interiorul careului!

Min.53 Visatoare defensiva lui Juventus, insa Buffon scapa fara gol primit.

Min.51 Marchisio incearca un sut de la distanta, insa trimite pe langa poarta.

Min.50 Posesie sterila pentru Juventus in acest debut de repriza secunda.

Min.46 Incepe repriza secunda!

____________________

Min.45+1 Finalul primei reprize!

Min.44 Cartonas galben pentru James.

Min.41 Ce ocazie! Benzema patrunde in careu, suteaza pe coltul scurt, insa Buffon scoate cu un reflex fenomenal!

Min.41 Ce ocazie! Ronaldo e lansat bine in adancime, insa suteaza doar in plasa laterala!

Min.39 Benzema incearca un sut din afara careului, dar trimite peste poarta.

Min.32 Cartonas galben pentru Isco.

Min.30 Buffon retine lovitura de cap trimisa de Benzema.

Min.29 Ce ocazie! Benzema pleaca pe contra, paseaza pentru Ronaldo, care il culca pe Lichtsteiner, insa rateaza centrarea din pozitie ideala.

INFO: La acest rezultat, Realul este calificat in finala.

Min.23 GOOOL REAL MADRID! Ronaldo inscrie din penalti!

Min.22 Penalti pentru Real Madrid! James cade in careu in duel cu Chiellini si arbitrul arata punctul cu var!

Min.20 Bale suteaza de la distanta, Buffon scoate in corner.

Min.19 Ce ocazie! Benzema scapa spre poarta lui Buffon, paseaza in centrul careului, insa Ronaldo nu poate relua si ii permite lui Evra sa degajeze.

Min.18 Isco il dribleaza frumos pe Evra, insa apoi rateaza sutul.

Min.14 Vine si prima ocazie a lui Juve, cu Iker Casillas respingand cu emotii sutul lui Vidal.

Min.11 Ronaldo suteaza din lovitura libera, balonul este deviat de zid si cade pe transversala!

Min.6 Ocazie importanta pentru Real! Benzema il pacaleste pe Lichtsteiner, insa suteaza peste poarta din sase metri!

Min.1 Prima ocazie apare la primul atac, Bale trimitand insa peste poarta lui Buffon.

Min.1 Incepe partida!

Echipele de start

REAL MADRID: Casillas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, James, Kroos, Isco, Bale, Benzema, Ronaldo

Rezerve: Navas, Pepe, Coentrao, Arbeloa, Illaramendi, Hernandez, Jese

Antrenor: Carlo Ancelotti

JUVENTUS: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Marchisio, Pirlo, Pogba, Vidal, Tevez, Morata

Rezerve: Storari, Barzagli, Padoin, Sturaro, Pereyra, Coman, Llorente

Antrenor: Massimiliano Allegri

Arbitru: Jonas Eriksson

INFO: In meciul tur, la Torino, campioana Italiei s-a impus cu scorul de 2-1.

INFO: Invingatoarea va intalni in finala de la Berlin gruparea catalana FC Barcelona, care a trecut de Bayern in cealalta semifinala.